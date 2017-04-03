خلال وجود بوتين في بطرسبرج ، مقتل 10 وإصابة 50 بتفجير مترو

قالت السلطات الروسية إن عشرة أشخاص قتلوا في انفجارات بعربتي قطار في شبكة مترو سان بطرسبرج اليوم الاثنين وأصيب 50 بجروح بحسب رويترز فيما أشارت وكالات الأنباء إلى وجود بوتين في المدينة لحضور اجتماع.
وقال اندريه كيبيتوف مدير المكتب الصحفي لرئيس بلدية المدينة على تويتر إن 17 سيارة إسعاف تعالج الجرحى الآن.
وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء في وقت سابق إن محطات المترو في المدينة أغلقت.
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