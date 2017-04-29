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مواصلات

تعديل تعرفة سيارات الأجرة العامة في أبوظبي

أريبيان بزنس
السبت، 29 إبريل 2017
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تعديل تعرفة سيارات الأجرة العامة في أبوظبي

وافق المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي على تعديل جدول تعرفة سيارات الأجرة العامة في الإمارة، بحيث يكون فتح العداد بقيمة 5 دراهم خلال الرحلات النهارية و5.5 دراهم للرحلات الليلية، و1.82 درهم قيمة التعرفة لكل 1 كم لكل من الرحلات النهارية والليلية، و50 فلسا قيمة تعرفة الانتظار لكل دقيقة إضافية للرحلات النهارية والليلية.

 

و4 دراهم قيمة تعرفة حجز مركبة الأجرة في الرحلات النهارية و5 دراهم للرحلات الليلية، وحدد القرار الحد الأدنى للتعرفة بقيمة  12 درهما لكل من الرحلات النهارية والليلية.

 

ووفق صحيفة البيان، حدد القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لامارة أبوظبي  فترة الرحلات النهارية من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، والرحلات الليلية من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 6 صباحا.

 

وأصدر الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي القرار رقم (44) لسنة 2017 بشأن تعرفة سيارات الأجرة العامة في الإمارة ونص على أن تطبق التعرفة على سيارات الأجرة العامة في مطارات إمارة أبو ظبي على أن تكون تعرفة فتح العداد بالنسبة لسيارات "الفان" 25 درهما ولسيارات الصالون 20 درهما .

 

ووافق المجلس التنفيذي وفق القرار على تحصيل رسوم الترخيص لسيارات الأجرة العامة بمبلغ وقدرة 35 فلسا عن كل كيلو متر مدفوع من قبل الشركات المشغلة لصالح مركز النقل المتكامل عن كل سيارة أجرة على أن ينفذ هذا القرار بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

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