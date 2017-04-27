بووم "سوبر سونيك" تطير من دبي إلى نيويورك بسبع ساعات

أعلنت «بووم» أمس عن إطلاق طائرتها الجديدة للركاب، إلى جانب طائرة «XB-1 سوبر سونيك ديمونستريتر» في مقر مؤسسة دبي للمستقبل، ومن المقرر أن تربط الطائرة التجارية الجديدة دول مجلس التعاون الخليجي مع بقية دول العالم، عبر رحلات تطير أسرع من الخطوط الجوية التقليدية بـ 2.6 ضعف.

فمثلاً الرحلة بين دبي وسيدني والتي تستغرق اليوم 14:51 ساعة، سوف تستغرق 8:17 ساعات مع طائرة «سوبر سونيك»، وبالمثل، فإن الرحلة من دبي إلى نيويورك سوف تستغرق 7 ساعات و35 دقيقة، بدل الساعات الـ 14 التي تستغرقها اليوم، وفق صحيفة البيان.

وتتخذ «بووم سوبر سونيك» من مدينة دنفر في كولورادو مقراً لها، وتستخدم أحدث تقنيات الفضاء لتقدم تطورات ثورية على صعيد سرعات السفر. وبالمقارنة مع طائرات كونكورد التي صممت في الستينيات، فإن تشغيل طائرات «بووم» سيكون أقل كلفة بنسبة 80 %، ما يؤدي إلى تخفيض في أسعار التذاكر لفائدة المسافرين.

كما يتيح المزيد من فرص الربح لشركات الطيران. ويأتي كل من استخدام مركّبات ألياف الكربون والتصميم الانسيابي المتطور للهيكل، إلى جانب استخدام أحدث المحركات النفاثة بمراوح التوربو، بمثابة أهم التقنيات المستخدمة في الطائرات التي تطير بسرعة تفوق الصوت.

وتتضافر هذه التقنيات معاً لتبتكر طائرةً أسرع من الكونكورد، وأكثر هدوءاً وكفاءةً وراحةً للمسافرين.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس «بووم» بليك شول: «يسرّنا استقطاب طائرات شركة «بووم» إلى دولة الإمارات، فخطوط الطيران الإماراتية تتبوأ مراكز ريادية عالمياً على صعيد تجربة السفر، نظراً لتبنّي الدولة لأحدث التكنولوجيا المبتكرة في قطاع النقل بشكل مستمر، مثل قطار «هايبرلوب» والتاكسي الطائر.

وتأتي الرحلات بسرعة تفوق الصوت، لتعزز من مكانة الإمارات المتفوقة عالمياً في مجال السفر، حيث تمنح المسافرين مزيداً من الوقت الذي يحتاجونه أكثر من أي شيء آخر».

وتتسع طائرة «بووم» حتى 55 راكباً براحة ومساحة جلوس تتسم بالخصوصية، ونظراً لتحليقها على ارتفاع 60 ألف قدم، فإن المسافرين سيتمتعون برحلة أكثر هدوءاً مع نسبة أقل من الاضطرابات الجوية. ومع التصميم الفريد الذي يضم أكبر نوافذ بين سائر خطوط الطيران التجارية، فإن المسافرين على موعد مع مناظر خلابة للسماء.

كما لم يشاهدوها من قبل، بينما يستمتعون من هذا الارتفاع الشاهق، برؤية انحناء أفق كوكب الأرض بإطلالة تخطف الأنفاس.

ويجري حالياً تنفيذ طائرة «XB-1 سوبر سونيك ديمونستريتر» من «بووم»، والتي هي نموذج أولي للطائرة بثلث القياس الحقيقي، ومن المخطط أن تبدأ الطيران عام 2018، لتباشر رحلات نقل المسافرين مع مطلع 2020.

وسوف يتم تجهيز هذه الطائرة الثورية بمعدات من «جنرال إلكتريك» (المحركات) و«هانيويل» (أنظمة الملاحة الجوية)، و«تينكايت» (ألياف الكربون)، مع قيام شركة «بلو فورس» بتصنيع الهياكل المركّبة، ليجري التجميع النهائي ومكاملة أنظمة الطائرة مع بعضها البعض في مقر شركة «بووم» في مطار «سنتنيال» قرب دنفر في كولورادو.