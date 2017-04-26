الخطوط السعودية تمضي قدماً ببرنامج التخصيص وطرح شركات المجموعة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال المدير العام لشركة الخطوط الجوية السعودية -التي تديرها الدولة- إن الناقلة الوطنية تمضي قدماً في برنامجها للتخصيص الذي تسعى إليه الحكومة منذ العام 2006 عندما قسمت الشركة إلى ست وحدات بهدف بيع كل منها على حدة.

وفي مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، أوضح صالح الجاسر أن هناك شركات تتبع للخطوط السعودية قطعت شوطا كبيرا في برنامج التخصيص، ويجري تحويل الحوكمة إلى حوكمة تجارية مع تحسين أدائها المالي، ليتم طرحها بأقرب فرصة.

وفيما يخص قرار حظر الأجهزة الالكترونية على رحلات أمريكا وبريطانيا، قال "الجاسر" إنه تم التقيد التام بقرار الحظر الإلكتروني المفروض من قبل السلطات الأمريكية والبريطانية على المسافرين من بعض الدول العربية، موضحاً أن دوافع هذا النظام لم تكن مفهومة بالكامل، مؤكداً على التواصل مع الجهات المختصة لمزيد من الإيضاحات.

وأضاف "الجاسر" أن الخطوط السعودية حاولت التخفيف من هذا القرار، بالسماح لضيوفها بالاحتفاظ بأجهزتهم حتى آخر لحظة قبل الصعود إلى الطائرة، وكذلك الاستثمار في تقنيات حديثة بتزويد الطائرات بوسائل تتيح استخدام اليو إس بي (USB) في الطائرات.

وكانت تقارير سعودية كشفت في يناير/كانون الثاني الماضي عن وجود توجه لتحويل الهيئة العامة للطيران المدني إلى شركة الطيران المدني السعودي القابضة، ونقل ملكيتها بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري السيادي للمملكة التي تسعى إلى خصخصة قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني ومطاراتها.

وتمضي السعودية -التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ العام 2014- في رؤيتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل في أعقاب تراجعات مستمرة في أسعار النفط المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد، حيث أعلنت الحكومة، مؤخراً، عن خصخصة وبيع 16 جهة حكومية في المرحلة الأولى ضمن برنامج التحول الوطني.

وتعتزم السعودية خصخصة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، وهي شركة الطيران الحكومية. كما أعلنت عن خصخصة ثلاثة مطارات رئيسية هي مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ومطار الملك فهد الدولي.