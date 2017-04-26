دول الخليج رسوماً على بطاريات السيارات الكورية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على بطاريات السيارات المصدرة من كوريا الجنوبية تتراوح بين 12 إلى 25 بالمئة لمدة خمس سنوات اعتباراً من يوم 25 يونيو/حزيران المقبل.

وقال خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أمس الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، إن قرار فرض الرسوم جاء بناء على تحقيق أجراه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستمر لمدة عام.

وأشار "العبري" إلى أن شركات كورية مصدرة وجهات حكومية كورية، ومستوردين خليجيين وممثلي الصناعة الخليجية المنتجة للبطاريات شاركوا في التحقيق.

وأضاف أنه تمت دراسة جميع الجوانب الفنية والقانونية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالإغراق والقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ولائحته التنفيذية.