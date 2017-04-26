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إيقاف الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني من إصدار وثائق تأمين مركبات جديدة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 26 إبريل 2017
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إيقاف الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني من إصدار وثائق تأمين مركبات جديدة

 قررت مؤسسة النقد العربي السعودي منع الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة وذلك اعتباراً من يوم الخميس 01 /08 / 1438هـ الموافق 27 /04 /2017م .

 

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه نظراً لعدم التزام الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا) بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء إضافةً إلى عدم فعالية أنظمتها التقنية رغم المتابعة المستمرة من المؤسسة, وتطبيقاً لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أشارت المؤسسة إلى أنه لن يتم رفع الإيقاف عن الشركة حتى يثبت تصحيح أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية, مؤكدة أن قرار الإيقاف لا يُخلي مسؤولية هذه الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها, وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها، فإنّ المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية.

 

ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومنع أي ممارسات غير نظاميّة في قطاع التأمين.

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