الرياض تمنح "أوبر" شهادة التوافق مع الأنظمة السعودية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - منحت هيئة النقل العام السعودية شركة أوبر لمتخصصة بتقديم خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية شهادة التوافق مع الأنظمة والمعايير نظير تقيد الشركة بما أصدرته الهيئة من شروط ومتطلبات إجرائية لتنظيم نشاط توجيه مركبات الأجرة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس الثلاثاء، أن من أهم الشروط للموافقة على منح الشهادة قصر التعاقد مع الأفراد على السعوديين للعمل بمركباتهم الخاصة في هذه الخدمة، إضافة إلى متطلبات تقنية أخرى.

وقال الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس هيئة النقل العام إن هيئة النقل العام حريصة على استمرار نشاط توجيه مركبات الأجرة وقصر استعمال المركبات الخاصة على السعوديين، بعد أن لاقت قبولاً جيداً.

وكانت وزارة النقل السعودية قد منحت في العام 2016 نحو 10 شركات (منهم أوبر وكريم) رخصاً لمزاولة نشاط النقل وتوجيه المركبات (تطبيقات النقل) بالسوق السعودية، وتشترط الوزارة إتاحة العمل بمركباتهم في نشاط نقل الركاب للمواطنين السعوديين وأبناء وأزواج السعوديات فقط.

وتخضع تطبيقات خدمات طلب سيارات الأجرة لتدقيق كثيف من الحكومات والجهات التنظيمية في أنحاء العالم لأنها تؤثر على أنشطة سيارات الأجرة التقليدية. ولكن السعودية رحبت بشركتي أوبر ومنافستها كريم -التي مقرها دبي- لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي رؤية 2030.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذراع الاستثمارية السيادية للمملكة أعلن، العام الماضي، عن استثمار 3.5 مليار دولار في شركة "أوبر" لخدمة تأجير السيارات.

وفي ظل الضغوط على الميزانية جراء انخفاض أسعار النفط، تهدف الخطة لتشجيع العمل خارج المؤسسات الحكومية من خلال توفير 450 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص بحلول 2020. وتقول أوبر وكريم إنهما ستوفران 200 ألف فرصة عمل للرجال السعوديين خلال العامين المقبلين.