أعلن جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أليطاليا أن المجموعة "تأسف بشدة لنتائج تصويت موظفي أليطاليا، والتي تعني خسارة جميع الأطراف المعنية سواء موظفي أليطاليا وعملاءها والمساهمين فيها وإيطاليا أيضاً، التي تعتبر شركة أليطاليا سفيراً لها في جميع أنحاء العالم."
وأضاف قائلاً: "قدم المساهمون في شركة أليطاليا، بما في ذلك الاتحاد للطيران، الكثير من الدعم المالي والتجاري خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكّدت الاتحاد للطيران مرة أخرى على التزامها القوي وإرادتها الكبيرة على دعم أليطاليا بحزمة تمويلات تبلغ 2 مليار يورو تقريباً بصورة تراكمية وذلك لمساعدتها في تمويل خطة أعمالها الجديدة التي تستمر على امتداد خمس سنوات. ومن بين الشروط الرئيسية لهذا الالتزام هو بذل جهود منسقة ومتفق عليها من جانب جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الاتحادات العمالية."
"وكانت الاتفاقية المبدئية مع الاتحادات العمالية، التي قام بدعمها وتسهيلها قادة الاتحاد العمالي وإدارة شركة أليطاليا ورئيس الوزارة الإيطالي وثلاثة وزراء في الحكومة الإيطالية، ستسهم في تأمين مستقبل أليطاليا. وجاء رفض هذه الاتفاقية من جانب تصويت الموظفين مخيباً للآمال بصورة كبيرة "
وأضاف هوجن: "بصفتنا شريك أقلية في شركة أليطاليا، فنحن ندعم القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة اليوم لعقد اجتماع المساهمين يوم 27 أبريل للبدء في إعداد الإجراءات التي ينص عليها القانون."
الاتحاد للطيران تعرب عن أسفها لنتائج تصويت أليطاليا وتصفه بـ مخيب للآمال
أعلن جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أليطاليا أن المجموعة "تأسف بشدة لنتائج تصويت موظفي أليطاليا، والتي تعني خسارة جميع الأطراف المعنية سواء موظفي أليطاليا وعملاءها والمساهمين فيها وإيطاليا أيضاً، التي تعتبر شركة أليطاليا سفيراً لها في جميع أنحاء العالم."
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