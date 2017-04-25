من دبي وتكساس.. "أوبر" تتطلع لتشغيل "التاكسي الطائر" بحلول 2020

بعدما غزت سوق سيارات الأجرة بخدمتها المتميزة لنقل الأفراد، تتطلع "أوبر" الآن إلى السماء لتطلق خدمة "التاكسي الطائر".

وقال جيف هولدن رئيس المنتجات في "أوبر" اليوم الثلاثاء نقل عن موقع إرم نيوز، إن الشركة تتوقع إطلاق خدمة التاكسي الطائر في "دالاس فورت وورث" بولاية تكساس الأمريكية وفي دبي بدولة الإمارات العربية بحلول العام 2020.

والتاكسي الطائر لأوبر سيكون طائرة كهربائية صغيرة تقلع وتهبط عموديا بدون أي انبعاثات وفي هدوء يمكنها من العمل في المدن.

وسيقلص التاكسي الطائر الوقت لنقل الأفراد بين مارينا في سان فرانسيسكو إلى مدينة سان خوسيه إلى 15 دقيقة فقط بدلا من أكثر من ساعتين بالسيارة بحسب تقديرات أوبر.

وقال هولدن إنه في المرحلة الأولى من العملية، يمكن للشركة أن تحصل رسوما بواقع 1.32 دولار للميل من الراكب وهو أعلى قليلا من الرسوم على المسافة المماثلة في خدمة أوبر إكس.

وفي الأجل الطويل، تتوقع أوبر أن تنخفض تكلفة استخدام التاكسي الطائر إلى أقل من تكلفة امتلاك سيارة.

وتعمل أوبر، التي تقدر قيمتها بنحو 68 مليار دولار، مع بضع شركات في مشروع التاكسي الطائر ودخلت في شراكة مع حكومة دبي وتتوقع استخدامه في نقل الركاب في الإمارة في إطار معرض وورلد إكسبو 2020.