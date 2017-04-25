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باتومي وغابالا وتيفات أحدث وجهات فلاي دبي هذا الصيف

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 25 إبريل 2017
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باتومي وغابالا وتيفات أحدث وجهات فلاي دبي هذا الصيف

أعلنت فلاي دبي على هامش مشاركتها في سوق السفر العربي أحدث وجهاتها الصيفية هذا العام والتي تمثلت في رحلاتها الى كل من باتومي في جورجيا وغابالا في أذربيجان اضافة الى تيفات في مونتنجرو وهي وجهات ستبدأ الناقلة رحلاتها اليها اعتبارا من يونيو المقبل.

 

ومع افتتاح المحطات الجديدة، وفق وكالة أنباء الإمارات،  ترتفع شبكة الناقلة لتغطي 93 مدينة في 44 بلدا حول العالم مما يعكس إلتزامها باستمرار النمو والنضوج في عمليات الناقلة التي افتتحت 18 وجهة جديدة منذ عام 2015.

 

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لفلاي دبي إننا ملتزمون بتوفير شكبة وجهات متنوعة لمسافرينا خاصة خلال موسم الصيف ، مشيرا أن اطلاق المحطات الجديدة في الصيف يأتي استجابة مباشرة لطلبات مسافرينا للتمتع بجمال هذه الوجهات السياحية.

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