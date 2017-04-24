السعودية: استدعاء آلاف السيارات من ديهاتسو بسبب عيب

(أريبيان بزنس) - أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الإثنين، استدعاء 3314 مركبة "ديهاتسو / Terios" موديلات 2012-2016 لاحتمالية تشقق خرطوم الوقود قد يؤدي إلى تسربه.
ودعت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر للتواصل مع شركة عبداللطيف جميل وكيل دايهاتسو في المملكة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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