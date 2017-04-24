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السعودية: استدعاء آلاف السيارات من تويوتا موديل 2015

أريبيان بزنس
الاثنين، 24 إبريل 2017
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السعودية: استدعاء آلاف السيارات من تويوتا موديل 2015

(أريبيان بزنس) - أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الإثنين، استدعاء 3779 سيارة "تويوتا/ أفانزا" موديل 2015 لاحتمالية تشقق خرطوم الوقود قد يؤدي إلى تسربه.

 

ودعت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

 

وطالبت بالتواصل مع شركة عبداللطيف جميل وكيل تويويتا في المملكة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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