15 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي في الربع الأول 2017

شهد مطار أبوظبي الدولي عبور ما يزيد عن 6.15 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام 2017 مما سجل نمواً بنسبة 1.8 بالمئة في حركة المسافرين مقارنةً مع الأشهر الثلاثة الأولى من 2016 والتي وصلت إلى 6.04 مليون مسافر.

وبحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، فإن الحقائق الرئيسية للربع الأول من 2017 مقارنة مع الربع الأول من 2016 هي كالتالي:

سجلت كلاً من لندن، بانكوك، بومباي، الدوحة، وجدة الوجهات الخمسة الأكثر ازدحاماً خلال الربع الأول، لتمثل في مجموعها 17.3 بالمئة من إجمالي حركة المسافرين لهذه الفترة.

ارتفعت حركة مسافري الترانزيت والتحويل بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتسجل مجموعها 65.8 بالمئة من إجمالي الحركة في مطار أبوظبي الدولي، في حين سجلت حركة المسافرين من وإلى أبوظبي نمواً بنسبة 1.2 بالمئة في الثلاثة أشهر الأولى لتستحوذ على 34.2 بالمئة من إجمالي حركة المطار خلال تلك الفترة.

سجل مبنى المسافرين رقم 3 نمو بنسبة 28.2 بالمئة في حركة المسافرين خلال الربع الأول، مع وصول نسبة حركة المسافرين للاتحاد للطيران إلى 76.9 بالمئة من إجمالي الحركة في مطار أبوظبي الدولي.

وصلت أعداد المسافرين 2,032,642 مسافر في شهر مارس/آذار من هذا العام، ليسجل ذلك 0.3 بالمئة نمواً في الحركة بالمقارنة مع شهر مارس/آذار 2016 والذي سجل 2,025,842 مسافر.