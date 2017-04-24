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مواصلات

مرور دبي تحرر 3090 مخالفة وتحجز 360 مركبة خلال فترة موسم القرية العالمية

أريبيان بزنس
الاثنين، 24 إبريل 2017
مرور دبي تحرر 3090 مخالفة وتحجز 360 مركبة خلال فترة موسم القرية العالمية

حررت إدارة مرور دبي 3090 مخالفة وتحجز 360 مركبة خلال فترة موسم القرية العالمية، وهو الموسم الثاني والعشرين للقرية العالمية الذي بدأ من الأول من نوفمبر 2017 وحتى السابع من أبريل 2018 .

 

 قال العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إن أفراد المرور قاموا خلال فترة إقامة فعاليات القرية العالمية بتحرير (3090) مخالفة مرورية مختلفة بالإضافة إلى تخطيط (192) حادث مروري بسيط، فيما تم حجز (360) مركبة لمخالفتها للقوانين واللوائح المرورية، كانت معظمها عدم تجديد ترخيص المركبة وقيادة مركبة غير مؤمنة على الطريق العام، بالإضافة إلى مركبات كانت مطلوبة بسبب تراكم المخالفات ومركبات مطلوبة جنائيا للمحاكم. 

 

 

وقال العميد المزروعي إن هناك جهوداً متميزة بذلت من قبل أفراد المرور خلال فترة إقامة الفعاليات تمثلت في تنظيم الحركة المرورية في الشوارع الداخلية والخارجية، وكذلك تحويل الحركة المرورية من شارع لآخر حينما يقتضي الأمر، والأمر كذلك بالنسبة للاختناقات المرورية ومنع تكدس المركبات، بالإضافة إلى تنظيم وتسهيل عملية عبور المشاة، مثمناً بالفريق الميداني الذي قام بتنظيم حركة السير والمرور خلال فترة إقامة فعاليات القرية العالمية، موضحاً أن الخطط وآليات العمل التي وضعتها الإدارة العامة للمرور هذا العام وتم تنفيذها من قبل أفراد المرور انعكست إيجابا على ضبط الحركة المرورية، وحققت نسبة الرضا العام على زوار ومرتادي القرية العالمية التي شهدت إقبالا كبيرا هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة. 

 

 

 

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور وضعت الخطط المرورية اللازمة لتوفير الانسيابية في حركة السير والمرور وتفادي ازدحام المركبات، لتأمين وضبط الحركة المرورية في الشوارع المؤدية إلى القرية العالمية، مشيراً إلى نشر الدوريات في الشوارع الخارجية كشارع محمد بن زايد، وشارع الإمارات، بالإضافة إلى الشوارع الداخلية المؤدية إلى القرية العالمية لتنظيم حركة السير، وتفادي الازدحام المروري، وتسهيل مرور أفراد الجمهور ووصولهم إلى وجهتهم دون تأخير.  وأشاد العميد سيف المزروعي، بجهود إدارة القرية العالمية وتعاونها التام مع الإدارة العامة للمرور من خلال توفير جميع المتطلبات والاحتياجات المرورية اللازمة التي ساهمت في انسيابية حركة السير وتسهيل وصول الجمهور من وإلى القرية العالمية، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.  

 

 

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