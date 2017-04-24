فيديو: امرأة تحصل على سيارة لفوزها بأطول قبلة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تمكنت امرأة أمريكية من الفوز بأحدث سيارة كيا في مسابقة فريدة من نوعها اسمها تقبيل كيا (Kiss a Kia).

وذكرت تقارير عدة أن إذاعة إيهيرت الأمريكية أقامت مسابقة ضمت 20 شخصاً تحت عنوان استمر بتقبيل السيارة لمدة 50 ساعة واحصل على سيارة كيا أوبتيما 2017 مجاناً.

وتنص قواعد المسابقة على لصق كل شخص شفاه على هيكل السيارة الخارجي لمدة 50 ساعة ويحصل المشاركين على 10 دقائق راحة كل ساعة حتى يتمكنوا من شرب الماء وزيارة الحمام والعودة لاستكمال المسابقة.

واشترك 20 شخصاً في اليوم الأول من المسابقة وبحلول المساء، تم استبعاد 5 أشخاص. وفي اليوم الثاني، انخفض عدد المتسابقين الصامدين إلى 11 شخصاً، ونظراً لطول المسابقة سُمح للمتسابقين بوضع سماعات الرأس للاستماع للموسيقى، في حين اكتفى آخرين بغمض أعينهم.

وعند صباح اليوم الثالث، استطاع 7 متسابقين من أكمل 50 ساعة، وهو ما دفع المنظّمين إلى اللجوء إلى قواعد المسابقة التي كانت تنص على إجراء قرعة بين الأشخاص الفائزين.

وفازت أخيراً ديليني جاياسوريا البالغة من العمر 30 عاماً من مدينة أوستن بولاية تكساس صاحبة الحظ في نتيجة هذه القرعة بالفوز بسيارة كيا أوبتيما 2017، وحصل باقي الفائزين على جوائز أخرى.