انتشال سائق وسيدتين بعد سقوط سيارتهم بسبب انشغالهم بمشاهدة حريق بميناء الشارقة﻿

سقطت سيارة في البحر بينما كان سائقها منشغلاً في مشاهدة حريق شب في مركب خشبي بميناء الشارقة أول أمس، وكان داخل السيارة رجل وامرأتان من الجنسية الآسيوية، حيث بادر ثلاثة من المارة للقفز إلى المياه، وأنقذوا الغرقى وتم نقلهم إلى المستشفى عبر الإسعاف الوطني، وأكدت الشرطة أن حالتهم مستقرة.

وسيطرت فرق الدفاع المدني في الشارقة على حريق مركب خشبي وقع عند السادسة والنصف من مساء السبت بميناء الشارقة، حيث خلّف الحريق أضراراً مادية محدودة واحتراقاً كاملاً للمركب وفقا لصحيفة البيان.

وقال العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني في الشارقة إنه ورد بلاغ لغرفة العمليات عند السادسة والنصف من مساء أمس يفيد باندلاع حريق في الموقع المذكور، وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء من مركز الميناء مزودة بصهاريج المياه للسيطرة على الحريق، حيث تمت السيطرة عليه، لافتاً إلى أن زمن الوصول إلى مكان الحادث 3 دقائق، وأنه لا إصابات نتجت عن الحادث.