أبل تكشف ملامح خطة لتدريب مشغلي السيارة ذاتية القيادة

عرضت أبل الخطوط العامة لخطة تدريب مشغلي السيارات ذاتية القيادة في وثائق قدمتها للجهات التنظيمية في ولاية كاليفورنيا هذا الشهر في أحدث مؤشر على تطلعات تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة التي تطورها الشركة.

ووفق رويترز، كانت أبل قد حصلت في 14 أبريل نيسان على تصريح لاختبار سيارات ذاتية القيادة من إدارة السيارات في كاليفورنيا لكنها لم تعلن أي شيء عن خطتها في هذا الصدد.

وأتاحت الولاية لرويترز الإطلاع على 41 ورقة من وثائق طلب التصريح التي قدمتها أبل. وتلقي الوثائق بعض الضوء على مشروع السيارات ذاتية القيادة الذي تحيطه بسرية شديدة ولم تعترف علنا حتى الآن بأنها تعمل عليه.

وتنضم الشركة المصنعة لهاتف آيفون لقائمة طويلة من شركات صناعة السيارات والشركات الناشئة والمنافسة في مجال التكنولوجيا، من بينها شركة وايمو التابعة لألفابيت وهي الشركة الأم لجوجل، التي تختبر هذه السيارات على طرق الولاية.

وتتطلع أبل لابتكار منتجات متميزة جديدة، ومن شأن تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة إحداث ثورة في صناعة السيارات التقليدية.

ويشمل الطلب الذي قدمته أبل خطة تدريب من عشر صفحات تتعلق فيما يبدو بتولي المشغلين قيادة السيارة يدويا أثناء اختبارات القيادة الآلية للنظام الذي أطلقت عليه اسم "منصة تطوير".

ولا تتضمن وثائق أبل أي تفاصيل بشأن كيفية تشغيل منصة القيادة الذاتية أو أي تفاصيل تقنية أخرى. كما لا تذكر الوثيقة نوع المجسات المستخدمة في سيارات أبل الثلاث التي حصلت على تصريح وجميعها من طراز ليكزس آر اكس 450 اتش إنتاج عام 2015.

ولا يعني التصريح بالضرورة أن تتولى أبل تصنيع السيارة بأكملها بنفسها، وإنما قد تصمم منصة قيادة ذاتية يمكن تركيبها في سيارات من إنتاج شركات أخرى.