السعودية: توطين 45 ألف وظيفة في النقل وتأجير السيارات

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت صحيفة سعودية اليوم الأحد أن الجهات المعنية تعمل على توطين 45 ألف فرصة عمل في قطاع النقل وتأجير السيارات قريباً.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليومية عن مصادر مطلعة إن الوظائف المستهدفة تشمل مركبات الشحن الخفيف والثقيل والسطحات وسيارات الأجرة، ومكاتب تأجير السيارات، موضحة أن توطين الوظائف سيكون جزئياً وعلى مراحل عدة.

وفيما يتعلق بسيارات الأجرة العاملة بالتطبيقات مثل (أوبر وكريم)، قالت المصادر إن قرار توطين 45 ألف وظيفة لا يشملها، إذ إن عدد الوظائف في هذا المجال ضخم، ويوجد قرار بقصر العمل فيه على السعوديين فقط.

ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والنقل على التوطين الحصري لنشاط شاحنات النقل الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا لبيانات رسمية، فإن قطاع سوق الأجرة الحالي يعمل فيه 30 ألف سيارة أجرة مرخصة للأفراد السعوديين، و45 ألف سيارة أجرة مرخصة للمنشآت، بمجموع كلي 75 ألف سيارة مرخصة من وزارة النقل في المملكة.

وقالت الصحيفة إن قطاع سوق الأجرة يواجه تحديات عدة منها انخفاض مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتدني سلامة النقل بسبب انخفاض الاستثمار في صيانة المركبات المستخدمة، ووجود سائقين لهذه الخدمة من الوافدين غير المرخص لهم بمزاولة المهنة.

وفيما يتعلق بقطاع النقل البري، يبلغ عدد المنشآت العاملة فيه نحو 5 آلاف منشأة تمتلك 600 ألف شاحنة، فيما تراوح نسبة السعودة في تلك المنشآت بين 9 و21 بالمئة.

ويعيش في السعودية نحو 11 مليون وافد أجنبي؛ معظمهم يعملون في القطاع الخاص. وتستهدف الحكومة ضمن خطة رؤية المملكة 2030 زيادة الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص وخفض معدل البطالة من حوالي 11.6 بالمئة إلى سبعة بالمئة ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 بالمئة من 22 بالمئة.