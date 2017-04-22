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مواصلات

مطار الملك خالد بالرياض يفتح صالة الفرسان لجميع الركاب بمبلغ رمزي

أريبيان بزنس
السبت، 22 إبريل 2017
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مطار الملك خالد بالرياض يفتح صالة الفرسان لجميع الركاب بمبلغ رمزي

(أريبيان بزنس/ متابعات) - قرر مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية رياض فتح صالات الفرسان أمام جميع الركاب مقابل مبلغ رمزي داعياً الراغبين في الاستفسار عن الأسعار المطروحة إلى التواصل مع الخطوط الجوية العربية السعودية لمعرفة التفاصيل.

 

وقال المطار في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر "تم بحمد الله بدء تطبيق قرار دخول جميع الركاب على صالات الفرسان بمبلغ رمزي".

 

وتعد صالات الفرسان ضمن سلسلة الصالات الفخمة والمتميزة التي جهزتها الخطوط الجوية السعودية لضيوفها في العديد من مطارات المملكة؛ حيث تحوي جلسات استرخاء ومناطق جلوس عامة مزودة بمقاعد وأجهزة حواسيب آلية وخدمة الإنترنت عبر الـ "واي فاي"، وكذلك شاشات تلفزيونية وأخرى لمتابعة وضع الرحلات، وقسماً مخصصاً لتناول الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة على مدار الساعة.

 

 

 

 

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