"الاتحاد للطيران" تتبرع بدرهم عن كل تذكرة لـ "عام الخير"

أعلنت الاتحاد للطيران، أمس، أنها ستتبرع بدرهم عن كل تذكرة طيران تبيعها الناقلة الوطنية في الإمارات خلال عام 2017، في إطار مبادرة "عام الخير".

وتستند استراتيجية مجموعة الاتحاد للطيران على الركائز الثلاث المحددة من قبل حكومة الدولة لعام الخير، والمتمثلة في المسؤولية الاجتماعية المؤسسية، والتطوع، وخدمة الوطن، وتمثل هذه المبادرة واحدةً من طائفة واسعة من المبادرات الخيرية التي أطلقتها مجموعة الاتحاد للطيران في الأجواء وعلى الأرض، بما في ذلك توفير مساحات شحن على متن طائرات الاتحاد للشحن مجاناً لدعم القضايا الإنسانية، والتي تهدف المجموعة من خلالها إلى أن تصنع الفارق في حياة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

وفي كل شهر، ستقدم الاتحاد للطيران ريع التبرعات إلى المشاريع الإنسانية المحلية والدولية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية، بما في ذلك حملة «لأجلك يا صومال» التي تم إطلاقها مؤخراً لمواجهة المجاعة التي يشهدها الصومال في الوقت الراهن، وفق صحيفة الإتحاد.

وسيصبح بمقدور ضيوف الاتحاد للطيران قريباً التبرع كذلك لصالح هيئة الهلال الأحمر الإماراتية على متن الرحلات باستخدام البطاقات الائتمانية.

وتولى بيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، ومحمد البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية بالاتحاد للطيران، إطلاق المبادرة رسمياً أمس، مع كشف النقاب عن منصة تحمل نموذجاً بالحجم الكبير للعملة النقدية من فئة الدرهم خاص بالاتحاد للطيران، يحمل رسالة تقول «يمكن لدرهم واحد أن يصل أبعد مما تتخيلون».

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية «نفخر بالشراكة القائمة بين هيئتنا الوطنية والاتحاد للطيران في المجال الإنساني، كما نثمن دور الاتحاد للطيران في القيام بمسؤوليتها الاجتماعية بجانب دورها في دعم الاقتصاد».

وفي إطار المبادرة، تضع الاتحاد للطيران شعار «عام الخير» على طائراتها المتطورة من طراز إيرباص A380، حيث تحمل الهياكل الخارجية للمحركات الأربعة للطائرات العملاقة ذات الطابقين شعار «عام الخير»، محلقةً به إلى وجهات الشركة المشغلة بطائرات A380 التي تشمل كلاً من سيدني، ومومباي، ولندن هيثرو، ونيويورك.