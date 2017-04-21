Arabian business
مواصلات

فيديو: عملية إنقاذ استثنائية توقف سير شارع رئيس في أبوظبي

أريبيان بزنس
الجمعة، 21 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
فيديو: عملية إنقاذ استثنائية توقف سير شارع رئيس في أبوظبي

نفذ الدفاع المدني والمرور في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس الخميس، مهمة إنقاذ استثنائية لمساعدة قطة علقت وسط شارع رئيس في الإمارة ولم تتمكن من اجتيازه نظراً لحركة السيارات المستمرة الأمر الذي دفع فرق الدفاع المدني لوقف حركة السيارات بالتعاون مع المرور لإنقاذ القطة.

 

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن العقيد محمد عبد الجليل الأنصاري مدير عام الدفاع المدني في أبو ظبي  إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً صباح  (الخميس) يفيد وجود قطة محصورة بجانب شارع "الشيخ زايد " الرئيسي، لم تستطع  قطع الشارع لازدحام حركة المرور فيه.

 

وأوضح "الأنصاري" أن فرقة من الدفاع المدني، وبالتعاون مع عناصر  المرور والدوريات في أبوظبي، تمكنت من إيقاف حركة الشارع والتأكد من سلامة الحركة المرورية، وقاموا بعدها بتخليص القطة.

 

وتتعامل فرق الدفاع المدني مع حوادث مماثلة بشكل مستمر بكل جدية من منطلق إنساني وعملاً بمبدأ الرفق بالحيوان.

 

لمشاهدة لحظة إنقاذ القطة على يوتيوب يرجى الضغط هنا 

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

"مواقف" أبوظبي مجانية الأحد المقبل احتفاء بيوم الإسراء والمعراج

محمد بن زايد يبحث مع بوتين عددا من القضايا الإقليمية والدولية

2.93 مليار درهم صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي الوطني بارتفاع نسبته 12.4%

طموح تعلن عن مشروع "الريم داون تاون" في جزيرة الريم

تعليقات

المزيد في مواصلات

مطار الملك خالد بالرياض يفتح صالة الفرسان لجميع الركاب بمبلغ رمزي

غضب واسع من مضيف طيران ضرب مسافرة بعربة أطفال

شركة ألمانيا تنافس إيرباص باختبار ناجح لسيارة أجرة طائرة

"الاتحاد للطيران" تتبرع بدرهم عن كل تذكرة لـ "عام الخير"

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الشارقة تحول مسار شارع للحفاظ على شجرة يتجاوز عمرها 200 عام

زين السعودية تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 38% من رأس مالها

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »