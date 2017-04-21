فيديو: عملية إنقاذ استثنائية توقف سير شارع رئيس في أبوظبي

نفذ الدفاع المدني والمرور في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس الخميس، مهمة إنقاذ استثنائية لمساعدة قطة علقت وسط شارع رئيس في الإمارة ولم تتمكن من اجتيازه نظراً لحركة السيارات المستمرة الأمر الذي دفع فرق الدفاع المدني لوقف حركة السيارات بالتعاون مع المرور لإنقاذ القطة.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن العقيد محمد عبد الجليل الأنصاري مدير عام الدفاع المدني في أبو ظبي إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً صباح (الخميس) يفيد وجود قطة محصورة بجانب شارع "الشيخ زايد " الرئيسي، لم تستطع قطع الشارع لازدحام حركة المرور فيه.

وأوضح "الأنصاري" أن فرقة من الدفاع المدني، وبالتعاون مع عناصر المرور والدوريات في أبوظبي، تمكنت من إيقاف حركة الشارع والتأكد من سلامة الحركة المرورية، وقاموا بعدها بتخليص القطة.

وتتعامل فرق الدفاع المدني مع حوادث مماثلة بشكل مستمر بكل جدية من منطلق إنساني وعملاً بمبدأ الرفق بالحيوان.

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