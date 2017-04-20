"مواقف" أبوظبي مجانية الأحد المقبل احتفاء بيوم الإسراء والمعراج

أعلنت دائرة الشؤون البلدية والنقل، متمثلة في مركز النقل المتكامل في أبوظبي بأن جميع المواقف العامة السطحية ستكون مجانية الأحد 23 أبريل، وذلك احتفاءً بيوم الإسراء والمعراج.
وأهاب المركز بأصحاب المركبات بضرورة تفادي صف مركباتهم في الأماكن غير المخصصة للوقوف في جميع الأوقات، بما فيها المواقف المخصصة للسكان من الساعة التاسعة مساءً، وحتى الثامنة صباحاً، وفق صحيفة الإتحاد.
كما أعلن المركز أيضاً عن إغلاق جميع مراكز خدمة العملاء يوم 23 أبريل، وبهذه المناسبة تتمنى دائرة الشؤون البلدية والنقل للجميع عطلة سعيدة.المزيد من أخبار الإمارات
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