شرطة دبي تنفي إلغاء مخالفات المرور بحق السائقين الزائرين

نفى العميد سيف المزروعي مدير إدارة المرور في شرطة دبي صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء مخالفات المرور للسائقين الزائرين للدولة.

وكان قد تم توزيع بطاقة نصها: عزيزي السائق، لكونك ضيفاً على دولة الإمارات العربية المتحدة، وحيث أنك قدمت لزيارة دبي فإن الشرطة يسرها أن ترحب بك أجمل ترحيب، ومن معك طيب الإقامة: يؤسفنا إبلاغك بأن "الرادار" قد ضبطك مسرعاً، ومخالفاً، لنظام السير. ورغم ذلك، فإننا لن نحرر لك مخالفة، فنحن لا نهدف إلى غرامتك ولكن هدفنا سلامتك".

وقال المزروعي لـ"الاتحاد" إن "البطاقة، التي انتشرت كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، بطاقة قديمة كانت توزع لصالح المخالفين على الطرقات في الأعياد والمناسبات الوطنية تطورت إلى توزيع حلويات على المخالفين، بشرط أن تكون مخالفات عادية غير خطرة".

يشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمر بإعفاء السائقين من أصحاب المخالفات المرورية البسيطة وغير الخطرة ومن ليس لديهم سوابق مرورية، من حجز مركباتهم جراء المخالفات التي ارتكبوها واستوجبت الحجز وفقاً للقانون، وإعفاء السيارات التي أنهت نصف مدة الحجز.

وأشار إلى أن أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، سيتم تطبيقها فوراً على السائقين ممّن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من الإعفاء، داعياً جميع السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، تفادياً لأي حادث قد يهدّد حياتهم أو يصيبهم أو أياً من مستخدمي الطريق بمكروه.



ودعا المري إلى أهمية الالتزام بقواعد السير والإرشادات المرورية التي تكفل الأمن والسلامة للسائق ومن يرافقه في المركبة، مشيراً إلى أن احترام قواعد السير يعتبر من أهم ملامح المجتمعات المتحضرة، ويعكس الشخصية الراقية للسائق الذي يحفظ للطريق حقها، ويبتعد عن المخالفات التي من شأنها الإضرار بالآخرين، حتى وإن كانت في أبسط أشكالها.

وأوضح القائد العام لشرطة دبي أن حجز المركبات إجراء يهدف إلى الحفاظ على أمن الطريق، ومنع تعريض حياة الناس للخطر، موضحا أن المخالفات الخطرة لا يتم إعفاؤها من الحجز، مثل القيادة بتهور، والسباق غير القانوني، وتجاوز الإشارة.