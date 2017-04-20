إخضاع زوار الولايات المتحدة لنظام المسح الضوئي للوجوه في كل المطارات

قامت أدارة ترامب بتسريع تطبيق نظام المسح الضوئي للوجوه في كل المطارات لإخضاع زوار الولايات المتحدة للنظام (يسمى بيومتريك إكزيت أي الخروج بالبيانات الحيوية - Biometric Exit-) لضبط من يتجاوز مدة الزيارة أو المغادرين من الولايات المتحدة ممن دخلوا إليها بطرق غير شرعية. وسيتم استخدام النظام في مطار أوتاوا ومطار هيثرو في لندن وفقا لما نقله موقع ذا فيرج لأخبار التقنية.
ورغم أنه هناك نوع من البيانات الحيوية التي تستخدم حاليا مثل الصور بصمة الإصبع من كل من يدخل البلاد من حملة التأشيرة الأمريكية، إلا أنها المرة الأولى التي يبرز فيها التعرف على الوجوه كوسيلة أساسية للتحقق من الهوية. ورغم أن موظفي الجمارك والحدود يلتقطون صور وبصمة أصابع كل حاملي التأشيرة لدى دخول البلاد إلا أن ذلك لا يؤمن وسيلة تحقق من مخالفة موعد المغادرة ضمن مدة صلاحية التأشيرة. وتقدر وكالة الأمن الوطني أن قرابة نصف مليون زائر يخالف كل سنة في تجاوز مدة زيارة الولايات المتحدة المحددة في الفيزا. ومع استخدام هذه التقنية ستتمكن الحكومة الأمريكية من معرفة المخالفين وهويتهم وعددهم.
سيستخدم النظام لتحديد كل شخص من حاملي التأشيرة أو الفيزا الأمريكية للزيارة عند مغادرتهم للبلاد وتتم التقاط صورهم قبيل توجههم للطائرة لمطابقتها مع طلب الفيزا الذي سبق وتقدموا به، وفي حال عدم وجود صورة مطابقة فقد يعتبر ذلك دليلا على دخول المسافر إلى البلاد بطريقة غير شرعية، ورغم أن النظام يخضع حاليا للاختبار على رحلة وحيدة وهي من أطلنطا إلى طوكيو إلا أن إدارة ترامب تعجل في تسريع استخدامه لمطارات أمريكية عديدة هذا الصيف، ليتوفر في نهاية المطاف في كل الرحلات الدولية والمعابر الحدودية الأمريكية.
وكان وزير الأمن الداخلي بالولايات المتحدة "جون كيلي"،قد أكد لوكالة بلومبرج قائلا إن الولايات المتحدة تسعى لبدء تعميم استخدام نظام الماسح الضوئي للوجه، وهو نظام يهدف لمطابقة وجه كل حامل للفيزا لصورته بجواز السفر عند مغادرته البلاد.
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