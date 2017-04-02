إجراءات أمنية جديدة على رحلات طيران الإمارات لأستراليا

أكد متحدث رسمي باسم "طيران الإمارات" أن جميع رحلات الشركة المتجهة إلى أستراليا ستخضع لإجراءات أمنية صارمة اعتباراً من السادس من شهر إبريل الجاري، وذلك في أعقاب التوجيهات الجديدة التي تلقتها الشركة من الحكومة الأسترالية في هذا الشأن.

وقال المتحدث، وفقا لصحيفة الإتحاد الإماراتية، «بعد اتباع إرشادات جديدة من الحكومة الأسترالية، ستخضع رحلاتنا إلى أستراليا لتدابير أمنية معززة ابتداء من 6 أبريل».





وأوضح إن التوجيهات الجديدة تتطلب عمليات فحص وتدقيق إضافية عند بوابة الصعود للطائرة ولا تتضمن حظراً على الأجهزة الإلكترونية.

وأضاف المتحدث أنه «يجب على المسافرين من مطار دبي الدولي إلى أستراليا أن يتيحوا وقتاً إضافياً عند البوابة».