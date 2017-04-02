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مواصلات

"تاكسي دبي" تطلق المرحلة الثانية من مشروع الشاشات التفاعلية في مركبات الأجرة

أريبيان بزنس
الأحد، 2 إبريل 2017
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"تاكسي دبي" تطلق المرحلة الثانية من مشروع الشاشات التفاعلية في مركبات الأجرة

أطلقت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات، المرحلة الثانية من مشروع تركيب الشاشات التفاعلية وخدمة "الواي فاي" المجانية لـ 700 مركبة أجرة في مناطق المطورين "مارينا، وجي بي آر، وداون تاون"، ليصل العدد الإجمالي للمركبات المزودة بالشاشات التفاعلية إلى 1314 مركبة.

 

 

بما يعادل 26% من إجمالي أسطول مركبات مؤسسة تاكسي دبي والبالغ عددها أكثر من 5000 مركبة، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

 

 

وقال الدكتور يوسف محمد آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي بالهيئة، وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: إن مؤسسة تاكسي دبي وضعت لنفسها إطارا واضحا للعمل يقوم على أساس التميز، وأخذت على عاتقها تطبيق أفضل المعايير العالمية في جميع مشاريعها ومبادراتها، وإن إطلاق المرحلة الثانية لمشروع الشاشات التفاعلية الذكية وخدمة "الواي فاي" المجانية لـ 700 مركبة أجرة يأتي في هذا الإطار بما يصب في تعزيز تكنولوجيا النقل والابتكار في إمارة دبي.

 

 

وأوضح، أن هذه الشاشات الذكية تتيح للمتعامل تصفح الإعلانات الترويجية لخدمات هيئة الطرق والمواصلات باللمس، إضافة الى خدمة الزوار والسياح من خلال استعراض أبرز الوجهات السياحية في إمارة دبي، كما تحتوي على خدمة جديدة تُمكن المستخدم من احتساب رحلاته المستقبلية مسبقا، وأنه في إطار السعي للمساهمة في تحقيق السعادة في دبي، ستتضمن هذه الشاشات استبيانات للركاب لقياس مستوى رضاهم كأداة فاعلة في تطوير خدمات مركبات الأجرة، تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير حلول مبتكرة لمستقبل التنقل، والتحول إلى المدينة الأذكى عالميا.

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