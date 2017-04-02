موانئ أبوظبي تعرض فرص الاستثمار أمام 15 ألف مستثمر

شاركت موانئ أبوظبي، المطور الرئيس والمشغل للموانئ التجارية والمجتمعية ومدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، من خلال مدينة خليفة الصناعية، مركز التجارة والصناعة المتكامل في أبوظبي، في الدورة السابعة من ملتقى الاستثمار السنوي الذي ينطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وذلك لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة أمام أكثر من أربعين دولة وبحضور 15 ألف مستثمر من مختلف مناطق العالم يشاركون في أعمال الملتقى هذا العام.

وحول هذه المشاركة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: "يسعدنا في موانئ أبوظبي أن نشارك في ملتقى الاستثمار السنوي، والذي يمثل منصة بارزة للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في الأسواق الواعدة وفي مقدمتها السوق الإماراتية، وأضاف أن المناطق الحرة تعد اليوم وجهة جذب رئيسية للشركات العالمية وبالتالي نتوقع أن يكون هناك إهتمام كبير من قبل المستثمرين المشاركين في أعمال الملتقى هذا العام في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة التي أطلقناها مؤخراً نظراً لما تقدمه من قيم مضافة ومزايا كبرى ستلبي باقتدار احتياجات هؤلاء المستثمرين"

وعن هذه المشاركة، قال مانع محمد سعيد الملا، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية: "إن توقيت مشاركتنا في الملتقى مناسب جداً في ظل الإهتمام المتنامي بمنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة إقليمياً وعالمياً. يسعدنا أن نقدّم فرصاً استثمارية في أحد أهم المنتديات الاستثمارية العالمية وأكثرها فعالية، حيث يوفر للمشاركين فرصة للمباحثات التجارية المثمرة، وعقد صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات في هذا القطاع."

وينظم ملتقى الاستثمار السنوي تحت شعار «الاستثمار العالمي.. الطريق إلى التنافسية والتنمية» تحت مظلة وزارة الاقتصاد، ويعد الملتقى المنصة الأهم التي تركز على الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق النامية. وتسلط النقاشات خلال الملتقى الضوء على الاستراتيجيات الرامية إلى جذب الاستثمارات العالمية التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية، والدور الخاص للشركات الأجنبية في تعزيز القدرة التنافسية للدول ما يساعد بدوره على استقطاب المزيد من الاستثمارات.



