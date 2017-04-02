السعودية تستقبل 3.5 مليون معتمر ربعهم باكستانيين

(أريبيان بزنس/ وكالات) - سجلت المدينة المنورة منذ بداية موسم العمرة وحتى أمس السبت وصول 3,513,613 معتمراً قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية للمملكة العربية السعودية وربعهم باكستانيين.

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة العمرة لشؤون الزيارة -بحسب وسائل إعلام سعودية- أن إجمالي المعتمرين القادمين عن طريق الجو منذ بداية موسم العمرة وحتى أمس السبت بلغ 3,148,602 معتمراً، فيما بلغ عدد المعتمرين عبر المنافذ البرية 352,686 معتمراً، فيما بلغ عدد القادمين عن طريق المنافذ البحرية 12,325 معتمراً.

وكشفت قائمة التأشيرات التي صدرت عن سفارات المملكة في الخارج تصدر 4 دول المراتب الأولى في قائمة جنسيات المعتمرين، إذ احتلت باكستان المرتبة الأولى بواقع 25.93 بالمئة، فيما احتلت إندونيسيا المرتبة الثانية بواقع 17.01 بالمئة، وجاءت الهند بالمرتبة الثالثة بنسبة 9.57 بالمئة، وتركيا بالمرتبة الرابعة بنسبة 8.07 بالمئة، فيما توزعت باقي النسب على عدد من الدول الإسلامية.

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في أغسطس/آب 2016 زيادة رسوم تأشيرة الدخول والمرور والخروج والعودة في منافذ المملكة على أن يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة يوم 1 محرم 1438 هـ (مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2016) وذلك ضمن مبادرة قدمتها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات لتصبح قيمة رسم تأشيرة الدخول المتعدد للسعودية أصبح ثمانية آلاف ريال، ما يعادل 2133.3 دولار، وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، و3 آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر.

أما الدخول لمرة واحدة، فسيتكلف ألفي ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة وشملت القرارات التي أعلن عنها المجلس زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.

وبلغت أعداد المعتمرين خلال موسم العمرة الماضي نحو 6 ملايين معتمر، ويتوقع محرر أريبيان بزنس للشأن السعودي أن ترتفع أعدادهم خلال موسم العمرة الحالي بعد الانتهاء مؤخراً من توسعة الحرم المكي إلى نحو 7 ملايين معتمراً.

ويهدف برنامج التحول الوطني إلى زيادة عدد المعتمرين إلى 15 مليون معتمر في العام 2020، و30 مليون معتمر في 2030 ضمن الخطة الحكومية (رؤية 2013) التي أعلنتها الحكومة في العام الماضي.