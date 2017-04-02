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مواصلات

الخطوط السعودية تستأنف رحلات قطار الركاب الرياض - القصيم

أريبيان بزنس
الأحد، 2 إبريل 2017
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الخطوط السعودية تستأنف رحلات قطار الركاب الرياض - القصيم

أكدت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) استئنافها اليوم الأحد لرحلات قطار الركاب بين الرياض والقصيم مروراً بالمجمعة حسب الجدول المعتمد.

 

وجاء ذلك بعد توقف الرحلات أمس السبت لإجراء أعمال كشف وصيانة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على عدد من محافظات منطقة الرياض خلال الإجازة الأسبوعية.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مدير الاتصال المؤسسي والتسويق المتحدث الرسمي للشركة سليمان الخويطر قوله إن الشركة أنجزت بنجاح أعمال الصيانة للتأكد من سلامة الخط الحديدي وكفاءته.

 

وأضاف "الخويطر" أن الرحلات ستكون مستمرة حسب الجدول المعتمد بدءاً من اليوم الأحد موضحا أنه يمكن للعملاء حجز تذاكرهم إلكترونياً من خلال موقع الشركة الإلكتروني (www.sar.com.sa) أو عبر الأجهزة الذكية من خلال تطبيق "سار"، إضافة إلى الحجز وشراء التذاكر من أقسام التذاكر المتوفرة في محطات الركاب.

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