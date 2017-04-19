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مواصلات

لأول مرة في المنطقة.. تطبيق "كريم" في مطار الرياض بمسارات خاصة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 19 إبريل 2017
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لأول مرة في المنطقة.. تطبيق "كريم" في مطار الرياض بمسارات خاصة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت شركة "كريم" المتخصصة بتقديم خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية، قبل يومين، عن اتفاقها مع شركة مطارات الرياض ليتمكن كباتن كريم من توصيل وتحميل الركاب في مناطق مخصصة في مطار الملك خالد الدولي لتكون هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في المنطقة بين تطبيقات النقل الذكي والمطارات.

 

وقال بيان اطلع عليه أريبيان بزنس إن اتفاق الشراكة سيضمن لكباتن كريم الوصول لمناطق انتظار في حرم المطار بالإضافة لمسارات مخصصة أمام بوابات الوصول والمغادرة في جميع صالات المطار لاصطحاب المسافرين بشكل رسمي وآمن.

 

وأضاف أن الشراكة بين "كريم" وشركة مطارات الرياض، هي أولى خطوات الشراكة مع المطارات في المملكة، على أن تواصل "كريم" جهودها لشراكات مشابهة مع المطارات الأخرى.

 

وأوضح معاذ خليفاوي مدير عام شركة كريم في منطقتي الرياض والقصيم أن "كريم اليوم هي أكبر شركة متخصصة في خدمات توصيل المشاوير على مستوى المملكة وبأفضل الأسعار. بطاقم مكون من عشرات آلاف الكباتن، نحن على ثقة أننا سنرتقي بتجربة المسافر في الرياض. شراكتنا مع مطارات الرياض تعتبر مميّزة جداً حيث هي الأولى من نوعها في المنطقة ونعتقد أنها ستكون معيار الذّهب في الشراكات المماثلة حول المنطقة. نفخر بهذا الإنجاز ونتطلّع لأن نرتقي بتجربة المسافر في كل مدن المملكة".

 

وأكد البيان أن اتفاقية "كريم" مع مطارات الرياض ستتضمن تواجد ركن خاص لتسجيل السعوديين الراغبين في الانضمام لفريق الكباتن بشكل مباشر من أرض المطار.

 

ورحب صالح بن إبراهيم الرشيد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض بالشراكة مع "كريم"، منوهاً بما تملكه كريم من طاقم كبير من الكباتن السعوديين ليقدموا خدماتهم للمسافرين على مدار الساعة خاصة وأن "خطتنا الإستراتيجية هي في ضمان تشغيل هذه المطارات بأفضل المعايير العالمية، وجعل مطارات المملكة واجهة مشرفة لزوارها، وإن الشراكة مع كريم ستساهم في رفع مستوى جودة الخدمات وتوفير الحلول البديلة للمستفيدين بجانب توفير فرص زيادة دخل للمواطنين".

 

وتعمل "كريم" في 10 مدن داخل السعودية، تشمل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والخبر والجبيل والظهران والقصيم والأحساء، وهي خدمة تسمح للمستخدمين توجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية من خلال حجز المركبة لوقت وتاريخ محدد (حجز لاحق) أو توجيهها فوراً لموقع طالب الخدمة.

 

وتأسست "كريم" في يوليو/تموز 2012، ويساهم في الشركة صندوق رأس المال الجريء التابع لشركة الاتصالات السعودية، ومجموعة الطيار للسفر القابضة، وومضة كابيتال ومجموعة أبراج والعديد من الشركات الأخرى، وتدير "كريم" مكاتب لها في 18 مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

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