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مواصلات

السعودية: رجل المرور يستطيع تسجيل المخالفة دون الحاجة لإيقاف المخالف

أريبيان بزنس
الأربعاء، 19 إبريل 2017
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السعودية: رجل المرور يستطيع تسجيل المخالفة دون الحاجة لإيقاف المخالف

أكدت الإدارة العامة للمرور السعودية أنه باستطاعة رجل المرور تسجيل المخالفات مباشرة عبر نظام باشر في أجهزتهم المحمولة دون الحاجة لإيقاف المخالفين.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، قالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر "‏يستطيع رجل المرور تسجيل المخالفة مباشرة عبر نظام باشر في جهازه المحمول دون الحاجة لإيقاف المخالفين".


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