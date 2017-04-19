السعودية: فرض رسوم على الشاحنات التجارية مقابل استخدام الطرق

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت وزارة النقل السعودية عن البدء في دراسة مشروع تطبيق فرض الرسوم على استخدام الطرق التي تربط مدن المملكة بشكل تجريبي على الشاحنات التجارية بداية العام المقبل.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها إنه سيتم نشر تفاصيل المشاريع خلال الأشهر القادمة حيث تنهي الوزارة الدراسة ووضع الخطط الأولية للبدء في بعض الطرق السريعة وبالتحديد على الشاحنات التجارية، بالإضافة إلى تشغيل وإسناد الطرق القائمة إلى القطاع الخاص خلال الفترة التجريبية.

وأوضح تركي الطعيمي المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بوزارة النقل إنه يجري تحديد المواعيد النهائية لهذه المشاريع التي ستنفذ على مراحل، بحيث تكون المرحلة الأولى تجريبية ولمدة عام على طرق محددة، وتفرض الرسوم على المركبات (الشاحنات) التجارية فقط، مشيراّ إلى أن ظهور نتائج المشروع التجريبي خلال العام 2018 سيوضح مدى إمكانية تطبيق فرض الرسوم على الطرق المحددة في المشروع قبل 2020.

وأضاف "الطعيمي" أن وزارة النقل طلبت من شركات محلية مع تحالفات عالمية وشركات متخصصة في امتيازات إدارة الطرق، عروض المعلومات RFI، بحيث يتم تحديد طرح هذه المشاريع سواءً للطرق الحالية أو للطرق الجديدة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بدعوة هذه الشركات لدراسة وقياس وتجربة تطبيق المشروع أولاً.

وتقول وزارة النقل إنها تهدف من هذا المشروع إلى رفع معدل السلامة والجودة وتحسين الخدمات على الطرق من خلال مشاركة القطاع الخاص في إدارة الطرق.

وجاء البيان بعد أن كشف وزير النقل سليمان الحمدان أمس الثلاثاء عن نية وزارته خصخصة الطرق في المملكة عبر إسناد إنشاء طرق مستقبلية إلى القطاع الخاص، وتحصيل رسوم على استخدامها، على غرار خصخصة المطارات التي طبقتها أخيراً.

وقال "الحمدان"، أمس الثلاثاء أيضاً، إن "القطاع الخاص هو جزء من برنامج التخصيص في خطة الطيران المدني، وهذا البرنامج اعتمد وأقر من مجلس الوزراء وتم التنويه عنه في رؤية المملكة 2030، وبدء تنفيذه بمشاركة فاعلة بين الهيئة العامة للطيران والقطاع الخاص في بناء وتشغيل المطارات ومنحت الامتيازات لعدد من السنوات".

وأضاف أن لدى وزارة النقل مبادرات مستمرة وهي "جزء من التحول الوطني وسبق الإعلان عنها، سواءً فيما يخص الوزارة أو في قطاعات النقل المختلفة".