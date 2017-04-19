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محمد بن راشد يأمر بإعفاء السائقين أصحاب المخالفات البسيطة من حجز مركباتهم

أريبيان بزنس
الأربعاء، 19 إبريل 2017
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محمد بن راشد يأمر بإعفاء السائقين أصحاب المخالفات البسيطة من حجز مركباتهم

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإعفاء السائقين من أصحاب المخالفات المرورية البسيطة وغير الخطرة ومن ليس لديهم سوابق مرورية، من حجز مركباتهم جراء المخالفات التي ارتكبوها واستوجبت الحجز وفقاً للقانون، وإعفاء السيارات التي أنهت نصف مدة الحجز.



وأكد سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن هذه اللفتة الكريمة تأتي تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،عام 2017 "عام الخير"، وتهدف إلى إعطاء فرصة جديدة للسائقين من ذوي السجل الجيد في القيادة الذي يخلو من سوابق مرورية ومخالفات خطرة، وذلك عن طريق عدم حجز مركباتهم تشجيعاً لهم على الامتثال للقوانين والالتزام بأحكامها وتحفيزاً لهم على تطبيق القواعد المرورية تطبيقا دقيقاً حفاظاً على أمنهم وسلامتهم وكذلك أمن وسلامة مستخدمي الطريق من حولهم.


 

وقال سعادة القائد العام لشرطة دبي إن أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سيتم تطبيقها فوراً على السائقين ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من الإعفاء، داعياً جميع السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر اللازمين اثناء القيادة تفادياً لأي حادث قد يهدد حياتهم أو يصيبهم أو أي من مستخدمي الطريق بمكروه لا قدَّر الله.

 

 

وشدد اللواء المري على أهمية الالتزام بقواعد السير والإرشادات المرورية التي تكفل الأمن والسلامة للسائق ومن يرافقه في المركبة، مشيراً إلى ان احترام قواعد السير يعتبر من أهم ملامح المجتمعات المتحضرة، ويعكس الشخصية الراقية للسائق الذي يحفظ للطريق حقها ويبتعد عن المخالفات التي من شأنها الإضرار بالآخرين حتى وإن كانت في أبسط أشكالها.

 

 

 

وأوضح سعادة القائد العام لشرطة دبي أن حجز المركبات هو إجراء يهدف للحفاظ على أمن الطريق ومنع تعريض حياة الناس للخطر، مشيراً إلى أن المخالفات الخطرة لا يتم إعفاؤها من الحجز كالقيادة بتهور والسباق غير القانوني، وتجاوز الإشارة الحمراء والسرعة الزائدة، كونها مخالفات جسيمة قد تؤدي إلى تهديد حياة السائق نفسه أو غيره من مستخدمي المركبات أو المشاة.

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