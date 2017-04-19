رسوم على استخدام الطرق في السعودية قريباً عند خصخصتها

نقلت صحيفة الحياة تأكيد وزير النقل سليمان الحمدان أمس الثلاثاء عن نية وزارته خصخصة الطرق، عبر إسناد إنشاء طرق مستقبلية إلى القطاع الخاص، وتحصيل رسوم على استخدامها، على غرار خصخصة المطارات التي طبقتها أخيراً.

وقال الحمدان: «إن القطاع الخاص هو جزء من برنامج التخصيص في خطة الطيران المدني، وهذا البرنامج اعتمد وأقر من مجلس الوزراء وتم التنويه عنه في رؤية المملكة 2030، وبدء تنفيذه بمشاركة فاعلة بين الهيئة العامة للطيران والقطاع الخاص في بناء وتشغيل المطارات ومنحت الامتيازات لعدد من السنوات».

ولفت إلى أن الهيئة تستفيد من هذا التوجه في إدارة القطاع الخاص المطارات والارتقاء في مستوى الخدمات، مبيناً أنها تختلف من الإدارة التقليدية لإدارة هذه المطارات في الوقت نفسه تستفيد الهيئة من هذا العائد المادي، وفي نهاية فترة الامتياز تعود هذه المطارات إلى الهيئة.

وذكر الوزير الحمدان أن الأسلوب «مطبق وناجح في دول عدة، وأول هذه المطارات التي تم تنفيذ فيه هذه المشاركة مع القطاع الخاص هو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، وأثبت نجاحه في هذه التجربة، إضافة إلى مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع، فيما تم الإعلان أمس عن ثلاثة مشاريع في مطارات الطائف، والقصيم، وحائل».

ولفت إلى أن هناك مشاريع مشاركة للقطاع الخاص سيتم تطبيقها على بقية المطارات. وأكد أن هناك خطة شاملة للقطارات لجميع مناطق المملكة ستنفذ على مراحل وفترات مقبلة.

واعتبر وزير أن لقاءه بأمير تبوك وزيارته المنطقة «جزءاً من برنامج زيارات إلى مناطق المملكة كافة، بهدف الاطلاع على المشاريع القائمة والتي ما تزال قيد التنفيذ، إضافة إلى مناقشة المشاريع المستقبلية».

وقال الحمدان في تصريح صحافي عقب اللقاء: «إن لقاءي اليوم بأمير المنطقة لقاء مثمر وإيجابي، وأطلعنا على أهم المشاريع التي ما تزال قيد التنفيذ والمستقبلية للمنطقة فيما يخص قطاعات النقل المختلفة»، لافتاً إلى أنه يشاركه في هذه الزيارة مسؤولين يمثلون جهات النقل المختلفة، وهم رئيس المؤسسة العامة للموانئ، ورئيس هيئة النقل العام، ووكلاء الوزارة المختصين في المشاريع والطرق والصيانة والمطارات بهدف «توفير الدعم لزملائنا العاملين في المنطقة».

وعن مبادرات وزارة النقل، أبان إن لديهم مبادرات مستمرة وهي «جزء من التحول الوطني وسبق الإعلان عنها، سواءً فيما يخص الوزارة أو في قطاعات النقل المختلفة».