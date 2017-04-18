وفاة الكابتن واحتراق الإطارات.. أخطر اللحظات التي شهدها الطيران السعودي

نشرت صحيفة "الحياة" السعودية اليوم الثلاثاء تقريراً مطولاً تناولت فيه أصعب اللحظات التي عاشتها طائرات الخطوط الجوية السعودية مؤخراً وانتهت بسلام.

وقالت الصحيفة اليومية إن تعطل دورات المياه على متن طائرة سعودية اليوم الثلاثاء قد يكون الموقف الأسهل الذي يواجه قائد طائرة ويجبره على الهبوط في غير وجهته، فعلى مدار الأعوام الماضية عاش ركاب طائرات الخطوط السعودية مواقف عصيبة أثناء التحليق، كان من بينها موت القائد نفسه.

وحاز كابتن إحدى طائرة سعودية أوائل أبريل/نيسان الجاري على إعجاب رواد مواقع التواصل، بعدما اعتذر للركاب عن تأخر إنزالهم نصف ساعة، على رغم أنه هبط بالطائرة في مطار الملك عبد العزيز بجدة، بسبب عدم توافر موقف للطائرة.

وأكد الكابتن أنه أبلغ جميع الجهات في المطار بهبوطه، وتحدث إلى الركاب بصراحة منتقداً عدم الاستجابة له، وبررت إدارة المطار الموقف يومها بعدم وجود تنسيق مسبق بينها وبين الخطوط السعودية، مؤكدة محاسبة المقصرين، وبالفعل أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الثلاثاء أنها أعفت خمسة مسؤولين في إدارة العمليات من مناصبهم لعدم تصرفهم بطريقة "إيجابية" بعد تلك الحادثة.

ونجا ركاب طائرة أخرى من حادث مروع في مارس/آذار الماضي، أثناء هبوطها في مطار بيشة، بعدما انفجر أحد إطاراتها، وأنزل الركاب في الصالة وأغلق المدرج لسحب الطائرة، وعلقت الرحلات في المطار مؤقتاً.

ووقع أصعب المواقف التي تعرض لها ركاب الخطوط السعودية في مارس/آذار 2016 بعدما توفي قائد طائرة أثناء رحلة من مطار بيشة إلى مطار الملك خالد بالرياض، وأنقذ مساعد الكابتن الموقف بهبوط ناجح بعد إعلان حال الطوارئ، وأبلغ برج المراقبة في المطار.

وفي موقف آخر، تعرض قائد الطائرة إرباص A330 أثناء رحلة من الهند إلى جدة في يناير/كانون الأول 2016 إلى وعكة صحية، تولى إثرها مساعده القيادة، واضطر إلى الهبوط في مطار كراتشي الباكستاني، واستدعي طبيب للاطمئنان على صحة قائد الطائرة، فيما تم تامين أخرى لاستكمال الرحلة.

وأنقذ قائد الرحلة 321 في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ركابها من كارثة محققة، بعدما فوجئ أثناء التحليق من الدمام إلى القاهرة بتعطل مكابحها، وسارع إلى الاتصال ببرج المراقبة في المطار لتوفير مهبط آمن له، ونجح في الهبوط بسلام، ولم يتأذ أحد من ركاب الطائرة الـ106.

وتلقى مطار أبها الإقليمي في أبريل/نيسان 2016، نداء استغاثة من قائد الرحلة رقم 1794 SV أثناء توجهها إلى مطار الملك فهد بالدمام، إثر انبعاث أدخنة من مكان تحضير الطعام فيها، وطلب الهبوط اضطرارياً وإعلان حال الطوارئ في المطار، وتم إخلاء الركاب منها والسيطرة على الأدخنة من دون أي إصابات بين الركاب.

ولم تخل تلك المواقف من إدعاءات بالخطف، ففي سبتمبر/أيلول 2016، أطلق قائد إحدى الطائرات السعودية أثناء توجهها إلى الفيليبين إنذاراً بالخطف قبل هبوطها بـ20 دقيقة، وقال إن الطائرة تحت التهديد، لتسارع سلطات المطار في مانيلا إلى عزل الطائرة على المدرج، لكن قائدها عاد وأكد بأن البلاغ خاطئ.

وفي فبراير/شباط 2016، أثار إنذار كاذب عن وجود قنبلة على متن طائرة سعودية في مطار مدريد الإسباني الذعر بين ركاب الرحلة، وأخليت الطائرة وعزلت بعد اكتشاف ورقة معلقة بسكين، فيما كانت أسبانيا تستعد لهجمات إرهابية محتملة.