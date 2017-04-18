أبوظبي تطلق "مبادرة الخير" للسائقين المنتهية وثائق تأمين مركباتهم

أطلق معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي مبادرة جديدة لشرطة أبوظبي تماشيا مع إعلان 2017 عام الخير.

وتختص المبادرة بمنح فترة إعفاء لمدة شهر للسائقين الذين لم يقوموا بتجديد تأمين مركباتهم بإعفائهم من مخالفة حجز المركبة "لمدة أسبوع" حيث تستمر فترة الاعفاء من مخالفة حجز المركبة ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 18 ابريل ولمدة شهر.

وقال معاليه، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، أن مبادرة الخير لتجديد وثائق تأمين المركبات تهدف الى تعزيز الإيجابية والالتزام بقانون السير والمرور من خلال تشجيع الافراد والشركات والمؤسسات الذين انتهت فترة تأمين مركباتهم ولم يقوموا بتجديدها بمنحهم مدة شهر فترة اعفاء من مخالفة حجز المركبة حتى يتمكنوا خلال تلك الفترة من إجراء معاملاتهم بدون تطبيق عقوبة حجز المركبة المترتبة على مخالفتهم، ومراجعة الجهات المختصة بالترخيص والتأمين والفحص الفني لترخيص مركباتهم.

وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على تطبيق القانون والنظم والقواعد القانونية الملزمة للسائقين بتجديد تأمين مركباتهم وفحصها فنيا لتقرير صلاحيتها ومن ثم ترخيصها بما يوفر سلامة كافة مستخدمي الطريق..مشددة على أن مبادرة الاعفاء من حجز المركبة تأتي في إطار الشراكة المجتمعية من خلال تعزيز جهود شرطة أبوظبي في تحقيق الأولوية الاستراتيجية في جعل الطرق أكثر أمنا وسلامة.

وناشدت شرطة أبوظبي السائقين بضرورة الالتزام بقانون السير والمرور والحرص على تجديد تأمين المركبات مما يوفر الحماية اللازمة للسائق من تحمل الاعباء المالية والاضرار المترتبة على الحادث كما يحميه من تحمل اي آثار اخرى قد تنعكس على الاسرة والمجتمع في حالة عجز المتسبب "غير المؤمن لمركبته" من الايفاء بالأضرار المالية المترتبة على تسببه في الحادث.

وحثت شرطة أبوظبي السائقين الذين لم يقوموا بتجديد تأمين مركباتهم الي الاستفادة من فترة السماح بالإعفاء من عقوبة حجز المركبة وحثتهم الي المبادرة الي تامين مركباتهم، مؤكدة ان تأمين المركبة شرط اساسي وملزم لكافة المركبات للسماح لها بالسير بصورة قانونية على الطرق.