Arabian business
مواصلات

أبوظبي تطلق "مبادرة الخير" للسائقين المنتهية وثائق تأمين مركباتهم

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 18 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
أبوظبي تطلق "مبادرة الخير" للسائقين المنتهية وثائق تأمين مركباتهم

أطلق معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي مبادرة جديدة لشرطة أبوظبي تماشيا مع إعلان 2017 عام الخير.

 

وتختص المبادرة بمنح فترة إعفاء لمدة شهر للسائقين الذين لم يقوموا بتجديد تأمين مركباتهم بإعفائهم من مخالفة حجز المركبة "لمدة أسبوع" حيث تستمر فترة الاعفاء من مخالفة حجز المركبة ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 18 ابريل ولمدة شهر.

 

 

 

وقال معاليه، وفقا لوكالة أنباء الإمارات،  أن مبادرة الخير لتجديد وثائق تأمين المركبات تهدف الى تعزيز الإيجابية والالتزام بقانون السير والمرور من خلال تشجيع الافراد والشركات والمؤسسات الذين انتهت فترة تأمين مركباتهم ولم يقوموا بتجديدها بمنحهم مدة شهر فترة اعفاء من مخالفة حجز المركبة حتى يتمكنوا خلال تلك الفترة من إجراء معاملاتهم بدون تطبيق عقوبة حجز المركبة المترتبة على مخالفتهم، ومراجعة الجهات المختصة بالترخيص والتأمين والفحص الفني لترخيص مركباتهم.

 

 

 

وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على تطبيق القانون والنظم والقواعد القانونية الملزمة للسائقين بتجديد تأمين مركباتهم وفحصها فنيا لتقرير صلاحيتها ومن ثم ترخيصها بما يوفر سلامة كافة مستخدمي الطريق..مشددة على أن مبادرة الاعفاء من حجز المركبة تأتي في إطار الشراكة المجتمعية من خلال تعزيز جهود شرطة أبوظبي في تحقيق الأولوية الاستراتيجية في جعل الطرق أكثر أمنا وسلامة.

 

 

وناشدت شرطة أبوظبي السائقين بضرورة الالتزام بقانون السير والمرور والحرص على تجديد تأمين المركبات مما يوفر الحماية اللازمة للسائق من تحمل الاعباء المالية والاضرار المترتبة على الحادث كما يحميه من تحمل اي آثار اخرى قد تنعكس على الاسرة والمجتمع في حالة عجز المتسبب "غير المؤمن لمركبته" من الايفاء بالأضرار المالية المترتبة على تسببه في الحادث.

 

 

وحثت شرطة أبوظبي السائقين الذين لم يقوموا بتجديد تأمين مركباتهم الي الاستفادة من فترة السماح بالإعفاء من عقوبة حجز المركبة وحثتهم الي المبادرة الي تامين مركباتهم، مؤكدة ان تأمين  المركبة شرط اساسي وملزم لكافة المركبات للسماح لها بالسير بصورة قانونية على الطرق.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

أبوظبي: تجديد المركبة بدون ربطها بدفع كافة المخالفات

تخفيض مخالفات "مواقف" في أبوظبي

شرطة أبوظبي: رسائل المخالفات المرورية ستتضمن موقع الرادار والمبلغ

شرطة أبوظبي تعلن عن مواقع الرادارات المتحركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تعليقات

المزيد في مواصلات

إعفاء 5 مسؤولين سعوديين لتأخر وقوف طائرة

في دبي.. طرح تجربة لخدمة النقل الاقتصادية (uberX) ﻿

نجاح تجربة الإنارة الذكية بتقنية LED﻿ يمهد للتوسع فيها على مستوى إمارة دبي

المرور السعودي: غير مسموح للمرأة بالقيادة بأي رخصة من العالم

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : "ماجستي 155" الإماراتي يفوز بلقب "أفضل يخت بُني في آسيا"

غرفة دبي تفتتح ثامن مكاتبها التمثيلية الخارجية في مدينة ساوباولو البرازيلية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »