إعفاء 5 مسؤولين سعوديين لتأخر وقوف طائرة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية خمسة مسؤولين في إدارة العمليات من مناصبهم لعدم تصرفهم بطريقة "إيجابية" بعد حادثة طائرة الخطوط الجوية السعودية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة التي لم تجد موقفاً لأكثر من 30 دقيقة والتي جرت مؤخراً.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مساعد رئيس الهيئة العامة الطيران المدني لقطاع المطارات المهندس طارق العبدالجبار قوله "كان يجب عليهم (المسؤولين) أن يتصرفوا، فلا يمكن للمسافر البقاء على الطائرة لفترة طويلة لعدم توفر موقف على متنها".

واعترف "العبدالجبار" بوجود تكدسات في المطارات، لزيادة أعداد المسافرين مقارنة بالقدرة الاستيعابية للمطارات، وقال إن "أي تقصير منا بتأخير أو إهمال، نتخذ إجراءات حازمة تجاهها".

ولم يذكر "العبدالجبار" أسماء أو مناصب المسؤولين الخمسة.

وتطرق إلى أن قطاع المطارات حالياً يتولى الإشراف الكامل على 27 مطاراً مدنياً في لسعودية، ويعنى بإنشاء المطارات الجديدة ومشروعات التطوير والتوسعة وصيانة المرافق، وتهيئة المواقع المناسبة للاستثمار، وتنمية الموارد المالية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت قبل أيام عن تحويل مطار حائل من مطار إقليمي لمطار دولي بعدما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك.