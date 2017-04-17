المرور السعودي: غير مسموح للمرأة بالقيادة بأي رخصة من العالم

(أريبيان بزنس) - أكدت الإدارة العامة للمرور السعودية أن نظام المرور في المملكة يمنع استخراج رخصة قيادة سيارة للمرأة أو تمكينها من القيادة وأنه غير مسموح لها بالقيادة بأي رخصة من العالم.

ونقلت صحيفة "عين اليوم" السعودية عن العقيد طارق الربيعان إن نظام المرور السعودي "لا يزال يمنع استخراج رخصة قيادة السيارة للمرأة أو تمكينها من القيادة، بغض النظر عن وجود مادة صريحة من عدمه في لائحة المرور".

وأضاف "الربيعان" قوله "حتى لو كانت المرأة تحمل رخصة قيادة من دولة خليجية أو أي دولة أخرى؛ فالنظام يمنع من تمكينها من قيادة السيارة داخل المملكة، على الرغم من أن رخصة القيادة الخليجية يسمح باستخدامها في كل دول مجلس التعاون، لكن نظام المرور يمنع قيادة المرأة في السعودية".

وجاءت تصريحات "الربيعان" بعد أن قال عبد الرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى (البرلمان) خلال مقابلة صحافية نشرت أمس الأحد إن "نظام المرور لا يمنع المرأة من الحصول على رخصة قيادة".

وتنفي الإدارة العامة للمرور السعودي، بين الحين والآخر، ما يتم تداوله عبر تصريحات مسؤولين أو صحف أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تتحدث بشأن عزم القيادة السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة.

والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارة، مع العلم أنه لا يوجد في المملكة تشريع مكتوب يحظر على النساء قيادة السيارات إلا أن القانون السعودي يطالب المواطنين باستخدام رخصة قيادة تصدر محلياً طالما كانوا في المملكة، ولكن السُّلطات لا تصدر مثل هذه الرخصة للنساء، ما يحظر عليهن القيادة عملياً.

وتعتمد النساء في السعودية في تنقلاتهن على السائقين الأجانب الذين يصل عددهم في المملكة إلى نحو 800 ألف سائق يشكلون ضغطاً اقتصادياً على دخل العديد من الأسر السعودية التي تأثرت مؤخراً بسبب هبوط أسعار النفط منذ العام 2014.