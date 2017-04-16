Arabian business
مواصلات

وصول القطارين 10 و11 لمشروع قطار الحرمين إلى ميناء جدة

أريبيان بزنس
الأحد، 16 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
وصول القطارين 10 و11 لمشروع قطار الحرمين إلى ميناء جدة

أكدت صحيفة سعودية اليوم الأحد وصول القطار العاشر والحادي عشر من مجموعة القطارات الخاصة بمشروع قطار الحرمين السريع إلى ميناء جدة الإسلامي.

 

وأضافت صحيفة "عكاظ" اليومية أنه تم نقل القطارين إلى الورش الرئيسية بطريق المدينة المنورة، لضمهما للقطارات الخاضعة للتجربة الحركية بين رابغ والمدينة المنورة.

 

وقال مصدر مطلع إنه يتم حالياً تركيب أعمدة الشبكة الكهربائية للقطار على جسر يبلغ عرضه 71 متراً يربط محطة مكة المكرمة بالخطوط الرئيسية للقطار، سواءً للقادم من المدينة المنورة أو المتجه إليها من مكة المكرمة أو جدة.

 

وأضاف أنه تم تشغيل الكهرباء لخط القطار من رابغ إلى عسفان، وجار العمل على تشغيل الكهرباء للمنطقة من عسفان إلى محطة القطار بجدة.

 

ويربط قطار الحرمين الشريفين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمدينة جدة، ويتضمن 5 محطات ركاب في كل من وسط جدة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.

 

وكان رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية رميح الرميح قال في وقت سابق إنه سيتم  تشغيل قطار الحرمين رسمياً في بداية العام 2018.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

السعودية: تأجيل التشغيل التجريبي لقطار الحرمين

شركات أسبانية تستكمل مشروع قطار الحرمين بين مكة والمدينة بعد خلاف مع السعودية

السعودية: مصرع شخص وإصابة خمسة بسبب انحراف عربة قضبان في مشروع قطار الحرمين

قطار الحرمين .. 30% من المقاعد لدرجة "الأعمال"

تعليقات

المزيد في مواصلات

22 في المئة انخفاض في وفيات حوادث الطرق بأبوظبي

"العربية للمزادات" تستقطب 1500 مشارك في أول مزاد لها في البحرين

دبي تنهي المرحلة الأولى من "ممشى حتا " بطول تسعة كيلومترات

السعودية: تحويل مطار حائل الإقليمي إلى دولي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

أفضل 5 صالات طيران لرفاهية قصوى من حول العالم

أفضل الوجهات السياحية لقضاء العطلة الصيفية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »