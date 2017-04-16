وصول القطارين 10 و11 لمشروع قطار الحرمين إلى ميناء جدة

أكدت صحيفة سعودية اليوم الأحد وصول القطار العاشر والحادي عشر من مجموعة القطارات الخاصة بمشروع قطار الحرمين السريع إلى ميناء جدة الإسلامي.
وأضافت صحيفة "عكاظ" اليومية أنه تم نقل القطارين إلى الورش الرئيسية بطريق المدينة المنورة، لضمهما للقطارات الخاضعة للتجربة الحركية بين رابغ والمدينة المنورة.
وقال مصدر مطلع إنه يتم حالياً تركيب أعمدة الشبكة الكهربائية للقطار على جسر يبلغ عرضه 71 متراً يربط محطة مكة المكرمة بالخطوط الرئيسية للقطار، سواءً للقادم من المدينة المنورة أو المتجه إليها من مكة المكرمة أو جدة.
وأضاف أنه تم تشغيل الكهرباء لخط القطار من رابغ إلى عسفان، وجار العمل على تشغيل الكهرباء للمنطقة من عسفان إلى محطة القطار بجدة.
ويربط قطار الحرمين الشريفين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمدينة جدة، ويتضمن 5 محطات ركاب في كل من وسط جدة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.
وكان رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية رميح الرميح قال في وقت سابق إنه سيتم تشغيل قطار الحرمين رسمياً في بداية العام 2018.المزيد من أخبار السعودية
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
داوود الشريان: الحريري يستطيع دفع مستحقات عمالة سعودي أوجيه | إنشاءات | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
داوود الشريان: الحريري يستطيع دفع مستحقات عمالة سعودي أوجيه | إنشاءات | أريبيان بزنس
وزير العمل: لا يوجد نظام كفالة في السعودية | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
السعودية: 18.5 ألف منتج سكني منها 7700 قرض تمويلي يوم السبت | عقارات | أريبيان بزنس