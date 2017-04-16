وصول القطارين 10 و11 لمشروع قطار الحرمين إلى ميناء جدة

أكدت صحيفة سعودية اليوم الأحد وصول القطار العاشر والحادي عشر من مجموعة القطارات الخاصة بمشروع قطار الحرمين السريع إلى ميناء جدة الإسلامي.

وأضافت صحيفة "عكاظ" اليومية أنه تم نقل القطارين إلى الورش الرئيسية بطريق المدينة المنورة، لضمهما للقطارات الخاضعة للتجربة الحركية بين رابغ والمدينة المنورة.

وقال مصدر مطلع إنه يتم حالياً تركيب أعمدة الشبكة الكهربائية للقطار على جسر يبلغ عرضه 71 متراً يربط محطة مكة المكرمة بالخطوط الرئيسية للقطار، سواءً للقادم من المدينة المنورة أو المتجه إليها من مكة المكرمة أو جدة.

وأضاف أنه تم تشغيل الكهرباء لخط القطار من رابغ إلى عسفان، وجار العمل على تشغيل الكهرباء للمنطقة من عسفان إلى محطة القطار بجدة.

ويربط قطار الحرمين الشريفين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمدينة جدة، ويتضمن 5 محطات ركاب في كل من وسط جدة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.

وكان رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية رميح الرميح قال في وقت سابق إنه سيتم تشغيل قطار الحرمين رسمياً في بداية العام 2018.