"العربية للمزادات" تستقطب 1500 مشارك في أول مزاد لها في البحرين

حققت "العربية للمزادات" نجاحا باهرا في أول مزاد علني يقام في مملكة البحرين على الأرقام المميزة للوحات السيارات.

وذكرت الشركة التي تأسست مؤخرا في المنامة تحت مظلة "الإمارات للمزادات" الشركة الاماراتية المتخصصة في مجال إدارة وتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، إن مزادها الأول حقق أرباحا فاقت التوقعات بلغت مليون و752 ألف دينار بحريني من حصيلة بيع 40 رقما مميزا للوحات السيارات.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أضافت أن مزادها استقطب حضورا كبيرا وصل إلى نحو 1500 مشارك وسط تنظيم متميز ووفق أرقى المعايير العالمية والاتقان لكافة الآليات والضوابط المتبعة في تنظيم وإدارة المزادات الحديثة كما حظي بإشادة وثناء المشاركين في المزاد والشركاء الاستراتيجيين .

وقال سعادة عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات إن نجاح المزاد الذي نظمته وأدارته "العربية للمزادات" هو أول الغيث وبداية مبشرة لانطلاق وتيرة عمل العربية للمزادات في مملكة البحرين خاصة في ظل ما تمتاز به السوق البحرينية من سمعة وبنية تنظيمية مشجعة على إقامة مختلف الفعاليات بما فيها المزادات العلنية .

وهنأ المناعي شعب البحرين بنتائج المزاد الأول على الأرقام المميزة للوحات السيارات وبالنجاح الفائق لهذا الحدث .. معربا عن تفاؤله بأن سوق المزادات في البحرين سيشهد تحركا قويا في المستقبل في مجال المزايدة سواء على الأرقام المميزة للوحات السيارات أو على العقارات بالاستفادة من خبرة "العربية للمزادات" التي تزيد على 14 سنة والتي اكتسبتها من الشركة الأم "الإمارات للمزادات" .

وأشار إلى أن العربية للمزادات ستعمل خلال المقبلة على تنشيط سوق المزادات في البحرين بالتوازي مع خلق سوق ثانوي للأرقام المميزة للوحات السيارات مع المحافظة على ارتفاع أسعارها بشكل مدروس يلبي متطلبات الجهات الرسمية ورغبات المتعاملين وبما يصون حقوق محبي اقتناء الأرقام المميزة أو المستثمرين في هذا المجال .

وذكر أن العربية للمزادات ستنظم مزادا آخر في الفترة المقبلة بحلة جديدة تضمن تحقيق نجاح يفوق النجاح المحقق في المزاد الأول لتحافظ الشركة على سمعتها التي تضمن لها استكمال خطتها التوسعية في المنطقة والعالم بعد نجاحها عن جدارة في إثبات وجودها في كل من الإمارات وبريطانيا ومصر وقطر والبحرين .

وتركز "العربية للمزادات" في المرحلة الأولى من عملها في البحرين على تنظيم وإدارة المزادات على الأرقام المميزة للوحات السيارات على أن يتسع نطاق خدماتها مستقبلا ليشمل المزادات العقارية وبيع المركبات والمقتنيات وغيرها كما تركز على الالتزام بنهج التميز والابتكار في تنظيم مزادات علنية وإلكترونية تلبي إحتياجات شريحة واسعة من الراغبين في بيع وشراء العقارات والسلع والسيارات في مملكة البحرين التي تتمتع بنشاط تجاري واستثماري مشجع .

جدير بالذكر أن "الإمارات للمزادات" تأسست عام 2004 في الإمارات وتهدف إلى تنظيم وإدارة مزادات بيع السيارات والعقارات ومشاريع تصفية الأموال في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وذلك عبر تنظيم مزادات علنية أو إلكترونية على موقعها الإلكتروني .