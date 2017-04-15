السعودية: تحويل مطار حائل الإقليمي إلى دولي

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية عن تحويل مطار حائل من مطار إقليمي لمطار دولي بعدما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك.

وقالت الهيئة في تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، مساء أمس الجمعة، "تحويل مطار حائل لمطار دولي بعد حصوله على ترخيص من الهيئة العامة للطيران المدني".

ويبلغ عدد المطارات المدنية في السعودية 27 مطاراً.