"طرق دبي" تفتتح تحويلات مرورية لتطوير "محور الشندغة" ومداخل المدينة العالمية

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم وغداً (14 + 15 أبريل) عدداً من التحويلات المرورية لاستكمال مشاريعها الحيوية التي تعتزم تنفيذها خلال العام الجاري ومطلع العام المقبل، حيث وضعت الهيئة خطة متكاملة لإدارة الحركة المرورية القائمة، مع الحفاظ على عدد المسارات القائمة لضمان انسيابية الحركة دون التأثير على السعة المرورية المتاحة حاليا، وتفادي أي ازدحامات محتملة.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، سيتم افتتاح المرحلة الأولى من التحويلة الرئيسة لمشروع تطوير وتحسين الحركة المرورية على محور الشندغة (تقاطع شارع الشيخ خليفة مع شارع الشيخ راشد)،

وأشارت إلى أن هذه التحويلة تمتد من شارع الشيخ خليفة باتجاه دوار المركز التجاري وبالعكس، ومن جهة القرهود باتجاه الميناء مرورا بشارع الشيخ راشد وبالعكس، بطول إجمالي يبلغ حوالي ثلاثة كيلومترات على مرحلتين، لتكون تحويلة مرورية ثابتة طيلة فترة تـنـفـيـذ المشروع حيث من المتوقع أن تبقى حتى مطلع العام المقبل حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، وحرصاً على انسيابية حركة السير.

وأضافت: إن أعمال تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة مع شارع الشيخ راشد متواصلة وجاري تنفيذ أعمال الجسور والأنفاق بالتزامن مع تنفيذ أعمال خدمات البنية التحتية، حيث يتضمن المشروع تنفيذ جسر علوي بسعة مسارين في كل اتجاه، على شارع الشيخ خليفة للقادمين من والى منطقة الكرامة دون الحاجة للانتظار على الإشارة الضوئية، بالإضافة إلى إنشاء نفق بسعة أربعة مسارات لخدمة الحركة المرورية المتجهة من والى ميناء راشد مروراً بشارع الشيخ راشد، ما سيسهم في حل مشكلة الازدحام على التقاطع.

من جهة أخرى، أكدت بن عدي تنفيذ المرحلة الأولى من تحويلة مرورية أخرى على جانبي شارع العوير وبالاتجاهين دبي – حتا -عُمان وبالعكس، بهدف تنفيذ اعمال الجسور والطرق ضمن مشروع تطوير شارع العوير ، لتشمل شارع العوير وشارع نواكشوط من شارع العوير حتى شارع المنامة بدءاً من منتصف أبريل ولغاية نهاية شهر ديسمبر 2017 ، حيث سيتم اغلاق مسرب واحد من شارع العوير للمرور القادم من جهة حـتا - عُمان الى دبي، في حين ستنفذ المرحلة الثانية من هذه التحويلة بحيث يتم إغلاق مسربين من شارع العوير للمرور من دبي باتجاه حتا-عمان، ليكون البديل استخدام كلا من الشوارع البديلة والدائمة التي تمثل جزءاً من المشروع كما هو موضح بالمخطط ، بهدف تحقيق الانسيابية المرورية لحركة السكان القاطنين ومستخدمي الطريق خلال فترة تنفيذ مشروع تطوير شارع العوير ومداخل المدينة العالمية.

وأوضحت، بأن التحويلات المرورية الجارية في هذه المنطقة تهدف الى إنشاء عدة جسور تربط بشكل مباشر شارع نواكشوط مع شارع العوير بالاتجاه الى دبي، إضافة إلى بناء جسر لعبور المشاة على جانبي شارع العوير، مما يسهل حركة السكان من جهة الورقاء الى السوق الصيني، وبالتالي تسهيل الحركة المرورية على شارع العوير، حيث سيكون بالإمكان لمستخدمي الطريق الرجوع باتجاه دبي، دون الحاجة للوصول الى دوار المدينة الجامعية، وبذلك تم اختصار الوقت على السكان ومستخدمي الطريق بشكل كبير.

وناشدت بن عدي مستخدمي الطريق اتباع اللوحات الارشادية باستخدام الطرق البديلة والالتزام بالسرعة المحددة لضمان سلامتهم وتحقيق رؤية الهيئة " تنقل آمن وسهل للجميع" .