اقلاع أول رحلة لطائرة ايرباص 340 من مطار دمشق الدولي إلى دبي

اشارت تقارير إخبارية إلى أقلاع أول رحلة لطائرة ايرباص 340 تملكها لمؤسسة "الطيران العربية السورية" من مطار دمشق الدولي إلى دبي أمس وعلى متنها 250 راكبا، وذلك بعد إعادة تأهيلها ووضعها بالخدمة بجهود كوادر سورية.

وعقب إقلاع الطائرة، قال وزير النقل السوري، علي حمود، للصحفيين: "دخلت اليوم طائرة إيرباص 340 في الخدمة لتضاف إلى أسطول النقل الجوي وذلك بعد أن تم إجراء عمليات تأهيل لها من قبل كوادرنا الوطنية في المؤسسة العربية السورية للطيران، وذلك نتيجة الاهتمام الذي توليه الحكومة لتطوير النقل الجوي ونظرا لأهميته من الناحية الاقتصادية".

وأكد الوزير أن "تشغيل الطائرة رسالة للعالم بأن السوريين أكثر قوة وتحد لمواجهة الظروف كافة وتجاوز منعكسات الأزمة والعمل بالتوزاي للحفاظ على الإنجازات التي تحققت سابقا وتطويرها".