كريم تقدم تقنية "بصمة الوجه" وترتقي بخدمة النقل لمستويات أمان غير مسبوقة

في خطوة جديدة تهدف إلى توفير خدمة أكثر أماناً لعملائها، أعلنت شركة كريم المتخصصة في خدمة حجز سيارات الأجرة الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكي في المنطقة عن اعتماد تقنية "بصمة الوجه" ضمن الميزات التقنية التي تقدمها واضعةً بذلك معايير جديدة في سلامة الركاب.

وبحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، يسمح نظام تحديد الهوية باستخدام تقنية القياسات الحيوية، الذي تقدمه شركة ديجيتال باريرز المزود الرائد عالمياً للحلول الأمنية الذكية، لشركة كريم بالتأكد من هوية الكابتن بشكل فوري، لتُلغي بذلك الخطورة التي قد تسببها عمليات الاحتيال أو انتحال ملكية السيارة. وتضمن هذه التقنية التحقق التام من هوية كل كابتن وملكية السيارة التي يعمل بها، ما يوفر للعملاء الطمأنينة وراحة البال على أنهم في أيدٍ أمينة، ويمنحهم الثقة في هوية الكباتن على مدار الساعة.

توفير تجربة نقل آمنة

وقال ماغنوس أولسن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريم "عندما يعتمد العملاء في تنقلاتهم على خدمة حجز سيارات الأجرة عبر التطبيق الذكي، فهذا يعني بأنهم يضعون ثقتهم بمزود الخدمة الذي اختاروه. وانطلاقاً من جهودنا الرامية إلى تسهيل حياة الناس في المنطقة، فإن توفير تجربة نقل آمنة يكمن في صميم عملنا، وستعمل هذه التقنية على تعزيز ثقة عملائنا بنا".

وأضاف "تساعدنا تقنية القياسات الحيوية على تعزيز علاقتنا مع عملائنا من خلال طمأنتهم بأن كل سائق يتم التحقق من هويته في جميع الأوقات من خلال عملية متطورة. كما تقدم هذه التقنية إضافة مميزة لعملية متابعة الكابتن، الأمر الذي يؤكد بأنه فقط من يمتلك سجلاً موثوقاً بالخدمة الآمنة مرحب به ليكون أحد أفراد عائلة كريم".

كما ستبرهن تقنية "بصمة الوجه"على كونها ميزة إضافية في العديد من الدول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تعتمد العديد من العائلات العاملة على خدمة "كريم للأطفال" لنقل أطفالهم بأمان من وإلى المدرسة. وفي حين أن تجربة حجز سيارة عبر تطبيق الهاتف الذكي وواجهة المستخدم ستبقى بدون تغيير، فإن خطوة الأمان الإضافية المتصلة مع شبكة كريم الخاصة ستتحقق من تفاصيل الكابتن عند كل حجز.

وبحسب البيان، فإن كريم هي شركة متخصصة في خدمة حجز سيارات الأجرة الخاصة لتقديم خدمات تنقل سريعة ومريحة واقتصادية. يمكن لمستخدمي التطبيق حجز سيارة من خلال تطبيق كريم على الهواتف الذكية أو من خلال موقع الشركة الإلكتروني، أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء. تُعد شركة كريم من شركات الاقتصاد التشاركي الرائدة في المنطقة، وتتمثل رسالتها في جعل حياة الناس أكثر سهولة، بالإضافة لخلق الملايين من فرص العمل.

وتأسست الشركة في يوليو/تموز 2012 وتعمل في أكثر50 مدينة عبر دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها أبوظبي، والإسكندرية والساحل الشمالي لمصر، وعمّان وبيروت والقاهرة والدار البيضاء والدمام والدوحة ودبي وجدة والكويت والرياض.