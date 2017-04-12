طيران الاتحاد ترحب بـ 157 من الخريجين الجدد في العمليات التشغيلية

رحّب فريق عمل الاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي بـ 157 من الكوادر الوطنية الماهرة من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة عقب تخرجهم من برنامج الاتحاد للطيران التأسيسي التابع لبرنامج التطوير الوطني.

وشكلت المواطنات الإماراتيات نحو 107 من مجموع الخريجين في حين بلغ عدد المواطنين الذكور 50 خريجًا. وخضع 96 من الخريجين ضمن المجموعة للتدريب لدى الاتحاد لخدمات المطار، فيما أتم 61 منهم تدريباتهم ضمن برنامج مندوبي خدمات الضيوف.

وعلى مدار العام الماضي، تم توجيه الخريجين ضمن مختلف الجوانب الرئيسية للعمليات التشغيلية في المطار في مجالات شملت الشحن، والتموين، واللغة الإنجليزية، والاتصالات التجارية، ومهارات الكمبيوتر، والمناولة الأرضية، وخدمات الضيوف.

وتسلّم الموظفون المؤهلون حديثًا شهادات التخرج خلال حفل خاص أقيم اليوم في أكاديمية التدريب التابعة للاتحاد للطيران في أبوظبي. وحضر حفل التخرج سعادة محمد حارب سلطان اليوسف، عضو مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران.

وبهذه المناسبة، قال كريس يولتن، المدير الإداري لشركة الاتحاد لخدمات المطار الذي كان حاضرًا في حفل التخرج، بالقول: "نرحب ترحيبًا حارًا بخريجينا الموهوبين في أسرة عمل مجموعة الاتحاد للطيران. ولا ريب أن هذا البرنامج التأسيسي يعدّ جزءًا رئيسيًا من استراتيجيتنا الخاصة بتوظيف المهارات الوطنية وإيجاد فرص مجزية لهم، بما يتماشى مع الرؤية طويلة الأمد لمجموعة الاتحاد للطيران وموطننا أبوظبي."

ومن جانبه علق خالد المحيربي، نائب أول للرئيس لشؤون الاتحاد لخدمات المطار- الخدمات الأرضية، قائلًا: "إننا فخورون للغاية بالموظفين الإماراتيين المؤهلين حديثًا. ولا ريب أنهم لم يكونوا ليحظوا بهذا النوع من الفرص لولا حرصهم الكبير للتغلب على التحديات الشخصية وسعيهم لسبر آفاق جديدة وقد تألقوا بالفعل. ويجري على الفور تعيينهم في أدوار تشغيلية ليساهموا في دعم مركز عملياتنا التشغيلية المُتنامي في أبوظبي."

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الموظفات والموظفين الإماراتيين في مجموعة الاتحاد للطيران بلغ أكثر من 3000 موظف، كما توفر المجموعة نحو 20 برنامجًا تهدف من خلالها لاستقطاب وتدريب وتطوير المواطنين الإماراتيين في مجالات تشمل الهندسة، وعمليات الرحلات، والإدارة، بالإضافة إلى مركز الاتصال في العين الذي يضم فريق عمل كامل من المواطنات الإماراتيات.



