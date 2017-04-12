طيران الإمارات يسخر من شركة يونايتد الأمريكية بعد حادثة مؤلمة لمسافر

اشتعلت أمس مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف قاس ألهب وسائل الإعلام مع أجبار شركة طيران «يونايتد إير لاينز» الأمريكية على سحب مسافر بالقوة العنيفة جدة، وردت طيران الإمارات بتعليق ساخر عن الحادثة ولقي أصداء مرحبة بأكثر من عشرة آلاف أبدوا إعجابهم بها وأكثر من 6 آلاف أعادوا تغريدة .

(شاهد فيديو تغريدة طيران الإمارات هنا: https://mobile.twitter.com/emirates/status/851845063999188994)

يأتي ذلك بعد تعرض راكب تبدو ملامحه بأنه صيني، للسحب بالقوة من على متن رحلة داخلية للناقلة الأمريكية «يونايتد إير لاينز» مما أدى للمبادرة للانضمام لحملة لمقاطعة رحلات الطيران الأمريكية.

وانتشرت تسجيلات مصورة تظهر طرد راكب من جنسية آسيوية بالقوة، بعد أن رفض النزول من إحدى الطائرات بعد أن وقع اختيار الكمبيوتر على اسمه لمغادرة الرحلة بسبب فائض في الحجوزات.

ولدى رفض المسافر ترك مقعده لأنه رأى أن من حقه بعد سداد ثمن تذكرة سفر نظامية من شيكاغو أن يرفض طلبهم في رحلته إلى لويفيل

وجرى إخراجه بعنف شديد وباستخدام أسلوب قاس جدا أدمى وجهه، ونشر ركاب الرحلة تسجيلات مصورة تظهر موظفين من الناقلة الأمريكية ورجال أمن يقتربون من الرجل في مقعده قبل أن يبدأ بالصراخ متمسكاً بحقه في السفر، فأمسكه أحد رجال الشرطة وجره على الأرض وسط صيحات استنكار من الركاب. وأقر المدير التنفيذي لشركة الطيران أوسكار مونيوز، بعد انتشار اللقطات المصورة، بأنها «حادثة تؤثر علينا جميعاً في يونايتد». وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للشركة، قال مونيوز «أعتذر لأننا اضطررنا إلى نقل هؤلاء الركاب»، موضحاً، «نحاول الاتصال أيضاً بهذا الراكب لنتكلم معه مباشرة، على أمل حل هذه المشكلة».

وبحسب ما نقلته «رويترز»

يذكر أن مونيوز، اتهم يوم في شهر مارس/آذار الماضي الناقلات الخليجية، بأنها ليست شركات طيران ليأت ردّ «طيران الإمارات» في تغريدة مصورة، أمس: «سيد مونيوز.. بالنسبة لموقع، تريب أدفايزر، الأول للسياحة في العالم، نحن لسنا ناقلة حقيقية، ولكننا الأفضل في العالم لعام 2017.. وأفضل درجة سياحية والأفضل للدرجة الأولى». وتختم «الإمارات» الفيديو الذي شاهده مئات الآلاف من المتابعين، وينقل أجواء الفرح التي تعم ركاب الطائرة: «سافر في أجواء عائلية.. حان وقت الحقيقة».و تراجع سهم الشركة الأمريكية 3.3% ما أدى إلى فقدان الشركة أكثر من مليار دولار من قيمتها السوقية. وفي الصين، شاهد مقاطع الفيديو أكثر من 170 مليون شخص على الأقل، وتم نشر أكثر من 100 ألف تعليق على موقع «سينا ويبو» الصيني، المماثل لموقع تويتر، وسط موجة من الغضب العارم وتأكيد العديد من الصينيين أن العنصرية شائعة جدا لدى شركات الطيران الأمريكية.