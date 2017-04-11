"طرق دبي" تطلق 11 خطا جديدا للحافلات العامة اعتبارا من 15 أبريل

تعتزم مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات توسيع وتعزيز أداء شبكة خطوط الحافلات العامة في دبي بإطلاق /11/ خطا جديدا منها /10/ خطوط مغذّية لمحطات المترو وتطوير أداء /13/ خطا آخر اعتبارا من 15 أبريل الجاري.

وذلك بهدف إسعاد مستخدمي شبكة المواصلات العامة عموما وركاب الحافلات العامة على وجه الخصوص وتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمة من قبلهم في إمارة دبي.

وقال محمد عبدالله آل علي مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، إن تطوير شبكة خطوط الحافلات العامة يشمل إطلاق 11 خطا جديدا لتلبي احتياجات المتعاملين من مستخدمي المواصلات العامة من المترو منها 10 خطوط مغذية لمحطات المترو .

وأضاف انه تمت مراعاة احتياجات المتعاملين كذلك بشكل دقيق جدا ووفقا لمعايير محددة حيث سيتم تطوير أداء /13/ خطاً حسب المعطيات التالية الخط رقم 7 تعديل الخدمة حيث سينتهي في محطة السطوة بدلا من محطة الغبيبة للحافلات وتعديل خدمة الخط رقم 8 ليمتد على طول شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولا يخدم قرية المعرفة ومدينة دبي للإعلام أما الخط رقم 17 فيتم تعديل مساره ليصل لمجمع الوصل السكني الجديد خلف مؤسسة المواصلات العامة في منطقة المحيصنة الرابعة فيما خدمة الخط رقم 29 تنتهي عند دبي مول بدلاً من "محطة مترو الخليج التجاري".

وأوضح أنه سيتم تعديل الخط رقم 43 لينتهي في مطار دبي الدولي المبنى رقم 2 بدلاً من فيستفال سيتي فيما الخط رقم 64A سوف يخدم منطقة أم الرمول وتحويل الخط رقم 85 ليمر عن طريق محطة مترو ابن بطوطة في ديسكفري الحدائق باتجاه مدينة دبي للإنترنت بينما ينتهي الخط رقم 93 عند مول الإمارات بدلاً من محطة الروضة وتعديل الخط رقم 98E لينطلق من محطة السطوة ويصل لغاية محطة القوز دون أن يمر عبر محطة مترو الجافلية وذلك لتقليل زمن التقاطر وتسريع الخدمة بينما ينتهي الخط رقم C15 في محطة ديرة سيتي سنتر بدلاً من محطة حديقة الوصل في حين ينتهي الخط رقم F08 عند دبي فيستفال سيتي بدلاً من محطة "خدمة تويوتا" في دبي فيستفال سيتي وإن الخط رقم F14 سيتم تعديل خدمته لتكون بشكل دائري ليخدم "محطة مترو الخليج التجاري لتمتد إلى برج يو بورا وساحة الخليج التجاري وساوث ريدج موضحا أنه سيتم تغيير رقم الخط F55A إلى الرقم N55 وتمديده ليصل لمحطة الغبيبة للحافلات وذلك بما يتناسب وطبيعة وقت الخدمة حيث إنها خدمة ليلية فقط.

وأشار آل علي إلى أنه سيتم إجراء تعديلات على زمن التقاطر لرحلات الخطوط التالية من خلال زيادة عدد الحافلات المشغلة لتلبية لاحتياجات المتعاملين حيث تقليل زمن تقاطر الخط رقم 7 بين الرحلات من 30 دقيقة إلى 20 دقيقة وذلك في جميع أوقات الذروة الصباحية والمسائية والخط رقم 365 من 10 إلى 8 دقائق في أوقات الذروة الصباحية وتقاطر الخط رقم 366 من 10 إلى 8 دقائق في أوقات الذرة المسائية.

وأوضح أنه تفاديا لعدم تكرار الخدمة فقد تم إلغاء كل من الخط رقم 4 والخط رقم F2 حيث تمت تغطية المناطق التي يخدمها هذان الخطان بكل من الخطين الجديدين F4 وF6 مع ربطهما مع محطات المترو التي تتواجد في مناطق الخطوط الملغاة والجديدة.

وأكد آل علي أن توسيع وتعزيز شبكة خطوط الحافلات العامة يمثل استجابة سريعة لاحتياجات مستخدمي شبكة النقل الجماعي وانسجاما مع التوسّع العمراني الحاصل وتنامي الحركة الاقتصادية في إمارة دبي في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الدولة في جميع الميادين وعلى مختلف الأصعدة فضلا عن حرص الهيئة المتواصل على إسعاد ركاب الحافلات العامة من خلال جعل التنقل بوسائل النقل الجماعي هذه أكثر متعة وراحة.