مصرع سعودية كانت تقود سيارة في حائل

(أريبيان بزنس/ وكالات) - لقيت مواطنة سعودية مصرعها وأصيبت أخرى يوم الأحد الماضي إثر وقوع حادث مروري لسيارة كانت تقودها إحداهما بوسط محافظة الغزالة جنوب منطقة حائل شمال غرب المملكة التي تحظر النساء من قيادة السيارات.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن مواطنة برفقتها أخرى كانت تقود سيارة عندما وقع تصادم مروري مع سيارة أخرى من نوع جيب يقودها مواطن سعودي تعرض لإصابات متوسطة نتيجة الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفاة إلى مستشفى الغزالة العام.

والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارة، مع العلم أنه لا يوجد في المملكة تشريع مكتوب يحظر على النساء قيادة السيارات إلا أن القانون السعودي يطالب المواطنين باستخدام رخصة قيادة تصدر محلياً طالما كانوا في المملكة، ولكن السُّلطات لا تصدر مثل هذه الرخصة للنساء، ما يحظر عليهن القيادة عملياً.

ويقول محرر أريبيان بزنس للشأن السعودي إنه يمكن مشاهدة بعض النساء يقدن سيارات في المناطق النائية والريفية للمملكة دون أن يتعرض لهن أحد كما يمكن أن يحدث في مدن السعودية الكبرى.