طيران الإمارات تنال "الأفضل في العالم" للناقلات الجوية 2017

نالت طيران الإمارات لقب "أفضل ناقلة في العالم ضمن "جوائز تريب أدفايزر تشويس" للناقلات الجوية العالمية التي تنظم للسنة الأولى بالإضافة إلى الجائزة الرئيسة فيما حصدت أربع جوائز أخرى هي: أفضل ناقلة كبرى- الشرق الأوسط وأفريقيا وأفضل درجة سياحية وأفضل درجة أولى وأفضل ناقلة عالمية وذلك من بين قائمة ضمت 10 شركات طيران.

وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها "تريب أدفايزر" أكبر موقع شبكي للسفر فئة الناقلات الجوية ضمن "جوائز خيارات المسافرين" وذلك لتكريم شركات الطيران العالمية وفقاً لتقييمات كمية ونوعية يتم جمعها خلال 12 شهراً.

وقال السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات ان هذا الفوز يفسر استثمارات الشركة المتواصلة في تطوير المنتجات والخدمات في جميع الدرجات والأهم من ذلك تفاني موظفيها في تقديم أفضل الخدمات لعملائها، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي .

من جانبه قال مدير عام "تريب أدفايزر فلايتس" برايان سالزبيرغ/أطلقنا جوائز ترافيلرز تشويس للناقلات الجوية من أجل توفير معلومات تساعد المسافرين على اتخاذ قراراتهم عند التخطيط للسفر جواً وذلك اعتماداً على تجارب مجتمع تريب أدفايزر.

وقد نالت طيران الإمارات هذه المرتبة كأفضل ناقلة جوية في العالم بفضل تركيزها المستمر على تقديم تجربة سفر متميزة لعملائها".