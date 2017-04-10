المرور السعودي ينفي تحديد موعد قيادة المرأة للسيارة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - نفت الإدارة العامة للمرور السعودي ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تصريحات لإدارة المرور بشأن تحديد موعد السماح للمرأة بقيادة السيارة في شعبان المقبل (أواخر أبريل/نيسان الجاري).

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان إنه لم يصدر من مدير الإدارة العامة للمرور أو المتحدث الرسمي أي تصريحات بهذا الشأن.

وأضاف "الربيعان" أنه "فيما يخص موضوع قيادة المرأة، لم يتم شيء بهذا الموضوع".

والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارة، مع العلم أنه لا يوجد في المملكة تشريع مكتوب يحظر على النساء قيادة السيارات إلا أن القانون السعودي يطالب المواطنين باستخدام رخصة قيادة تصدر محلياً طالما كانوا في المملكة، ولكن السُّلطات لا تصدر مثل هذه الرخصة للنساء، ما يحظر عليهن القيادة عملياً.

وتعتمد النساء في السعودية في تنقلاتهن على السائقين الأجانب الذين يصل عددهم في المملكة إلى نحو 800 ألف سائق يشكلون ضغطاً اقتصادياً على دخل العديد من الأسر السعودية التي تأثرت مؤخراً بسبب هبوط أسعار النفط منذ العام 2014.

ويقول محرر أريبيان بزنس للشأن السعودي إنه أقل تفاؤلاً من تقارير سابقة -أغلبها غير سعودية- تحدثت عن قرب السماح للنساء باستخراج رخص قيادة للسيارات في المملكة بشكل رسمي قريباً.